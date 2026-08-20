Horóscopo de hoy: día jueves 20 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Amy Adams, 52; Misha Collins, 52; Billy Gardell, 57; Al Roker, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: el proceso de dejar ir aquello que le impide avanzar puede ser duro a nivel emocional pero es necesario. Tiene mucho que ganar si toma las decisiones correctas y que sean mejores para usted. Aplique su ingenio, cree oportunidades y deje atrás el pasado. Prosperará una vez que tome la iniciativa y acoja a las personas y los proyectos que desea emprender. Sus números son 5, 13, 21, 29, 32, 43, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es emocional, generoso e inteligente. Es visionario y ambicioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): formule un plan y llévelo a cabo. Transforme una situación frustrante en una experiencia positiva. Si deja que sus palabras y acciones guíen su camino, los resultados serán mejores de lo que esperaba. Asistir a un evento fomentará nuevas conexiones e información que generarán cambios positivos. Un compromiso transformará su estilo de vida. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no ceda ante la presión de nadie para hacer algo que no tenga la certeza de querer hacer. Evite eventos sociales o gastos innecesarios. Puede enriquecer su vida si dedica más tiempo a trabajar por su autosuficiencia. Perfeccione sus pensamientos, ideas y planes, y aborde los asuntos que se interponen entre usted y sus objetivos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): observe, vea, y actúe. El tiempo es crucial si quiere aprovechar al máximo una oportunidad. Reconozca las posibilidades y deje que el cambio lo impulse. No se preocupe por lo que no puede controlar; en cambio, conéctese con personas que puedan aclarar su situación y ofrecerle alternativas. Evalúe su rutina y adáptela a sus necesidades. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): vuelva a lo esencial. Las cosas sencillas le darán tranquilidad y le permitirán reflexionar. Aléjese de quienes ejercen presión. No limite sus opciones por complacer a los demás. Tome medidas preventivas y desarrolle principios y estándares que fomenten la búsqueda de aquello que le brinda felicidad. Protéjase de lesiones y enfermedades. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no pierda de vista su presupuesto y no sobrepase su zona de confort financiera. De usted depende imponerse disciplina y controlar los gastos si quiere mantener la solvencia. Concéntrese en los cambios en su estilo de vida que favorezcan su salud y le permitan lucir y sentirse lo mejor posible. Deje que su personalidad vibrante atraiga a los demás. El crecimiento personal se ve favorecido. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): relájese, descanse y dese la oportunidad de asimilar, reflexionar y visualizar sus próximos pasos. Aléjese de situaciones emocionales que le causen angustia. Considere aquello que más desea y vaya en esa dirección. Repensar sus metas o cómo y dónde vive le ayudará a decidir su próximo paso. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no se ponga límites. Piense en grande, atrévase a ser diferente y exprese sus opiniones con pasión. Si toma la iniciativa y lidera el camino, unas asociaciones extraordinarias complementarán sus planes y le ayudarán a crear algo nuevo y emocionante. Actúe en su propio beneficio y marcará la diferencia. Un compromiso le permitirá completar lo que se proponga y favorecerá su crecimiento personal. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): un ritmo constante y discreto lo impulsará hacia adelante. No se deje tentar por la presentación exagerada de otros. Manténgase fiel a sus planes, aprenda a través de la experiencia y la observación, y cuando se sienta seguro y listo para brillar, logrará transmitir su mensaje y obtener el apoyo que necesita. Su poder reside en cumplir sus promesas. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): observe el ambiente. Defina a quién quiere dirigirse y qué quiere lograr. El cielo es el límite, y la comunicación acelerará su progreso. Es hora de presentar y promover aquello que tanto se ha esforzado por dominar. Ya sea una colaboración, un proyecto educativo o ganarse el respeto de su comunidad, sus acciones recibirán una respuesta positiva. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no permita que la ira se apodere de usted cuando son sus logros los que permitirán satisfacer sus necesidades. Aléjese de quienes se interponen en su camino y prepárese para el éxito. Trabajar por cuenta propia le conviene y le ayudará a reconocer sus fortalezas y debilidades. Analice los hechos, acepte el resultado y confíe en su capacidad de mejorar. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dé cabida a quienes intentan prestar ayuda. Tiene mucho que ganar si pone de su parte. Se ve favorecido un cambio de planes o de estilo de vida. Es hora de ampliar su círculo de amigos y descubrir lo que la vida le ofrece. Deje atrás el pasado y viva el presente. El romance está escrito en las estrellas. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): las emociones terminarán por imponerse si se expone a recibir ofensas. Canalice su energía hacia algo productivo y encontrará su lugar feliz. Si deja que su creatividad brille, lo que produzca le brindará satisfacción. Las situaciones sociales o competitivas le darán la oportunidad de presentar y promocionar lo que mejor sabe hacer. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.