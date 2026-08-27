Horóscopo de hoy: día jueves 27 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kayla Ewell, 41; Aaron Paul, 47; Sarah Chalke, 50; Chandra Wilson, 57.

FELIZ CUMPLEAÑOS: las situaciones emocionales se intensificarán y propiciarán cambios muy necesarios. Concéntrese en aquello que marque la mayor diferencia y no mire atrás. Deje atrás el pasado y avance hacia nuevos comienzos. Sea audaz, diga lo que piensa y lleve a cabo sus planes. Invierta más tiempo y dinero en su próxima aventura. Un cambio de estilo de vida le dará el impulso que necesita para alcanzar su meta. Sus números son 3, 17, 22, 24, 35, 39, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, minucioso y perspicaz. Es trabajador y ambicioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): el poder reside en lo que termine, no en lo que sugiera que hará después. Actúe de acuerdo con sus convicciones y convierta sus pensamientos y sueños en algo concreto. Sentirá frustración si espera que otros intervengan y hagan lo necesario para que pueda llegar hasta el final. Exíjase a usted, no a los demás, y el resultado aumentará su respeto por sí mismo y favorecerá nuevas oportunidades. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): manténgase fiel a la verdad y canalice su energía con inteligencia. Ofrecer demasiado o muy poco disuadirá a los demás de colaborar. Una presentación sincera basada en hechos convencerá de unir sus fuerzas a quienes quiere y necesita en su equipo. Use la honestidad, la fortaleza y el coraje para ganarse la confianza. Protéjase del agotamiento, las lesiones o las enfermedades. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): haga a un lado las emociones y concéntrese en aprender, investigar y generar un cambio positivo. Considere opciones poco convencionales que le den la flexibilidad necesaria para hacer las cosas de manera diferente. No sea un seguidor. Abra el camino, aportando su toque personal, y el resultado lo guiará en una dirección que le ofrezca la libertad de vivir la vida a su manera. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tómese su tiempo, infórmese y proceda con precaución. Alguien le ofrecerá información inexacta. Verifique los hechos y elija personas y vías de comunicación en las que confíe que cumplirán sus promesas. Escuche con atención, pero no comparta sus historias ni información personal. La incertidumbre significa que es momento de ser un espectador, no un participante. Evite las multitudes, las protestas y las situaciones tensas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): baje el tono. Una mala actitud lo pondrá en una posición vulnerable. No se deje llevar por el sueño de otra persona ni cometa errores por los que luego tenga que pagar. Piense bien antes de comprar algo sin verlo. Use la cabeza y evite lecciones que puedan dañar su reputación, su cuenta bancaria o su orgullo. Un enfoque discreto le evitará disgustos. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): deje de preocuparse. Empiece a abordar los asuntos que le inquietan para tranquilizarse. Hable sobre proyectos conjuntos y gastos compartidos para garantizar su seguridad emocional y financiera. Cosechará lo que siembre. Trabaje duro, diviértase a lo grande y disfrute de los frutos. Un compromiso o contrato le dará tranquilidad. Consiga por escrito lo que quiere. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): salga y explore. Amplíe su círculo, intereses y metas. Un cambio de escenario le ofrecerá una perspectiva diferente sobre sus opciones. Piense en cómo puede usar sus habilidades de una manera diferente y útil. La oportunidad llega a quienes se atreven a probar algo nuevo. Comprométase a hacer, ser y lucir lo mejor posible. El romance se ve favorecido. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): preste atención a los asuntos económicos y médicos. La introspección le ayudará a determinar qué es lo mejor para usted. No permita que nadie lo presione para hacer algo que no quiere. Preste atención a los detalles y a las posibles consecuencias. Dedique su tiempo y energía a investigar, comunicarse y obtener información. No hay margen de error. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): deje de hablar y empiece a actuar. Será más fácil cumplir sus promesas que intentar evitar a las personas que cuentan con usted. Sea sincero y hable sobre lo que puede y no puede hacer, y se ganará el respeto, obtendrá sugerencias útiles y la oportunidad de retomar el rumbo. Deje el orgullo a un lado y trabaje en pos de sus objetivos. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tenga cuidado de que la confusión o la desinformación no se conviertan en pérdidas. Investigue y evite actuar impulsivamente o abandonar situaciones o asuntos pendientes que le causarán estrés y preocupación si no se resuelven. Sea inteligente y mantenga al día sus documentos importantes. Revise sus suscripciones y pagos mensuales, y cancele lo que ya no necesite. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tiene más opciones de las que cree. Invertir en su desarrollo personal le ayudará a progresar económicamente. No deje que la ira ni el orgullo se interpongan entre usted y lo que le conviene. Un cambio de estilo de vida solo será tan bueno como usted lo haga. Explore las posibilidades y persiga sus sueños. Un encuentro interesante se presenta tentador. El romance está en auge. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): haga preguntas, escuche y considere las respuestas que reciba; luego piense en cómo quiere seguir adelante. Tiene más opciones y tiempo de lo que cree. No permita que nadie lo presione ni lo desvíe del camino. Reconsidere sus relaciones para determinar a quién quiere invitar a su mesa y con quién es mejor mantener distancia. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.