Horóscopo de hoy: día domingo 30 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Andy Roddick, 44; Lisa Ling, 53; Cameron Diaz, 54; Michael Chiklis, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: lo que haga por los demás le brindará alegría y beneficios inesperados. Sea usted quien marque la diferencia y defienda a quienes no pueden. Las conexiones y el progreso que realice allanarán el camino hacia un futuro mejor. Preste atención a los detalles y tome medidas audaces para abogar por un cambio positivo. Este es su año para hacer una declaración y disfrutar sabiendo que ha hecho lo mejor que ha podido. Sus números son 7, 12, 21, 24, 32, 38, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es protector, comprensivo y diligente. Es ingenioso y perseverante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): busque una salida, una oportunidad o una aventura y disfrute el viaje. La forma en que utilice sus habilidades determinará qué camino elegirá seguir. Una ganancia financiera le ayudará a seleccionar una opción que satisfaga su alma. La ira no resuelve nada, pero actuar despertará el espíritu interior. La superación personal conducirá a una mayor confianza. El romance se ve favorecido. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): fije su mirada en aquello que despierte su entusiasmo. Seguir a su corazón y cumplir sus deseos le ayudará a canalizar su energía en una dirección que le ofrezca libertad. Sea fiel a sus convicciones y deje ir aquello que lo detiene. Puede ser que un cambio no sea fácil, pero quizá sea necesario para llegar a donde desea ir. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): es mejor tomar cuanto antes las decisiones importantes de su vida. Los sentimientos encontrados causarán confusión, por lo que será necesario acudir a expertos y rediseñar la forma de avanzar. Hacer concesiones le ayudará a mantener el status quo. Preste atención a los necesitados y encontrará una tranquilidad liberadora. La elección correcta es inminente. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tomarse un descanso le dará tiempo y espacio para ver los resultados. Deje su orgullo a un lado y considere cómo afectarán a los demás las decisiones que tome. Unas conversaciones pondrán de manifiesto el impacto que tiene y la vulnerabilidad presente en las situaciones delicadas. Proteja su bienestar físico y emocional y el de aquellos con quienes se encuentre. Sea compasivo y minucioso. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): antes de actuar contemple el panorama general. Investigar y probar sus teorías o planes le ofrecerá información que le permitirá realizar los cambios necesarios antes de tomar una decisión. Considere sus fortalezas y debilidades y construya su futuro en torno a lo que es factible. Hacer cambios personales y aprender a amarse a sí mismo conducirá a una mayor estabilidad y felicidad. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): sea inteligente, observador y paciente. Elija qué defender, a quién apoyar y por qué. La integridad y el crecimiento personal se desarrollarán si está satisfecho con las decisiones que toma. Invierta más tiempo, esfuerzo y dinero en ampliar su visión para asegurarse de comprender las posibilidades. La estabilidad proviene de hacer lo correcto y lo mejor para todos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): acepte el cambio. No permita que la ira aflore ni que otros intervengan. Elija con cuidado quién se sienta a su mesa. El cielo es el límite si está dispuesto a actuar y hacer aquello que le brinda felicidad. La indecisión es su enemiga; la honestidad y perseguir sus deseos son el camino hacia la estabilidad y la libertad. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): enfoque sus pensamientos y acciones en lugar de dejar su destino al azar y enfrentarse a lo imposible. Conozca sus limitaciones y fortalezas, y actúe en consecuencia. Obtendrá los mejores resultados si usa su inteligencia y paciencia para llevar las cosas hasta el final. La recompensa será completar lo que se proponga. Priorice la calidad sobre la cantidad. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ponga en marcha su plan y concéntrese en lograr lo que se propuso. Las reformas en el hogar que le facilitan la vida son las más aconsejables, e invertir más tiempo y dinero en su estilo de vida y en alcanzar la felicidad deseada le brindará paz y satisfacción personal. Los logros personales, el amor propio y el romance fomentarán una mayor estabilidad. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): enfréntese a sus demonios, descubra su propósito y comience a eliminar aquello que lo frena. No permita que la ira lo domine cuando su energía se aprovecha mejor dedicándola al crecimiento personal. Use su inteligencia para administrar su tiempo y dinero y asegurar los mejores resultados. Verificar los hechos erradicará la desinformación y las malas decisiones. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención a sus gastos y cuide mejor de sí mismo y de sus finanzas. Reconsidere cómo usa sus habilidades y se gana la vida, y encontrará una oportunidad interesante para obtener ingresos extra. Un programa de teletrabajo le ayudará a ser más consciente de lo que le falta en la vida y a resolver problemas financieros. El desarrollo personal se ve favorecido. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un poco de interacción social aumentará su confianza, entusiasmo y capacidad para emprender nuevos proyectos. La comunicación le ayudará a resolver sus diferencias y lo animará a rodearse de personas que le brinden apoyo positivo y ayuda práctica. Sus finanzas se estabilizarán si establece un presupuesto estricto e invierte en mejorar sus habilidades. El desarrollo personal le reportará beneficios. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.