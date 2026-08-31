Horóscopo de hoy: día lunes 31 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Sara Ramirez, 51; Chris Tucker, 55; Zack Ward, 56; Richard Gere, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: preste más atención a su bienestar físico y financiero. La precisión determinará su éxito y su alcance personal y profesional. Si quiere aprovechar las oportunidades será necesario adaptarse al cambio, evaluar situaciones y tomar decisiones prudentes pero decisivas. El momento oportuno lo es todo. La inteligencia es su fortaleza y la impulsividad su debilidad. Sus números son 8, 13, 22, 29, 34, 43, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, impulsivo y persistente. Es dedicado y carismático.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): antes de dar su opinión mida el ambiente. Busque el equilibrio en todo lo que emprenda. Mantener la paz le dará acceso a lo que desea. Un evento o reunión de establecimiento de contactos le ayudará a trazar un camino hacia el éxito. No permita que los asuntos personales interfieran con sus metas profesionales. Use su imaginación para incorporar cambios positivos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): actívese. Puede lograr mucho si es astuto y se conecta con el universo. Los pensamientos positivos lo llevarán a acciones que le ayudarán a iniciar el cambio. La comunicación es clave, así como comprender las consecuencias de decir la verdad y usar su imaginación. El cambio vendrá con dificultades iniciales y requerirá reflexión y acción. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): lo que anhela no será bien recibido por quienes se encuentre. Si quiere progresar, pase desapercibido. Use su imaginación y podrá alcanzar sus metas y al mismo tiempo abordar sus preocupaciones. No pague por los errores de otros ni intente impresionar a alguien. Deje que sus acciones hablen por usted y elija la honestidad en lugar de la exageración. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): espere el momento oportuno, preste atención a las señales y use su inteligencia para avanzar a un ritmo que pueda manejar. La oportunidad es evidente, pero requerirá investigación. Haga preguntas y siga las pistas para asegurarse de no perder el tiempo. Tome el control en lugar de ser controlado, y alcanzará la tranquilidad. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): comuníquese, pregunte y obtenga respuestas. Cómo dirija su energía y lo que aporte determinará su éxito. Una actitud indecisa lo llevará a un conflicto. Controle las situaciones, y el resultado le ayudará a obtener reconocimiento y un lugar destacado. Tener mucha energía, entusiasmo y experiencia allanará el camino al éxito. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): prepárese para el éxito. Lleve consigo a quienes tienen algo que aportar, pero no ponga en peligro sus objetivos intentando cargar con un lastre. Analice detenidamente cualquier cambio y determine el costo que implica antes de dar un salto de fe. Use su energía e imaginación con cuidado y consideración por la huella que deja. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no deje que la ira se apodere de usted cuando lo necesario sea actuar de manera constructiva. Guarde sus pensamientos para sí y use su encanto y comprensión para convencer a quienes no comparten su punto de vista. El arte de la persuasión positiva le ayudará a mantener la paz y a progresar. Una relación mejorará si cumple sus promesas. El romance está escrito en las estrellas. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): la honestidad le ayudará a ganarse el respeto. Dedique su energía a cumplir sus promesas y a esforzarse por ser su mejor versión. No permita que las acciones de los demás le impidan llevar a cabo sus planes. Reconozca cuando las ofertas son demasiado buenas para ser verdad. Confíe en su intuición. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): busque el lado positivo en todo. Dejar que su mente divague por caminos oscuros frenará su progreso. No empiece algo nuevo ignorando lo que dejó sin terminar. Asuma una mayor responsabilidad y elija la disciplina para convertir lo que sale mal en algo espectacular. La disciplina, la autosuficiencia y la creatividad le permitirán llegar adonde debe estar. La paz y el amor se ven favorecidos. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): piense bien cada palabra antes de compartir sus pensamientos. Elija la practicidad e invierta sabiamente en usted y en su futuro. Cambie solo lo necesario y no se deje convencer de algo que beneficie más a otros que a usted. Dedique su energía a ser más autosuficiente y menos complaciente con los manipuladores. Ponga en primer lugar el amor y la valoración de sí mismo. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tómese un momento para poner orden en su casa. El desorden le costará caro si tiene que reemplazar objetos que ha extraviado. Un cambio de actitud lo llevará a alejarse de personas que ya no comparten sus intereses o su espacio. Es hora de dejar atrás lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo. El crecimiento personal le brindará libertad y mayor confianza. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tómese su tiempo. La espontaneidad puede llevar al arrepentimiento. Concéntrese en su crecimiento personal, su consciencia y en llevar un estilo de vida saludable y activo. No permita que asumir demasiadas responsabilidades frene su progreso ni sus deseos. Lo que haga para complacerse le dará la esperanza de un futuro mejor. No baje el ritmo en su búsqueda de la satisfacción personal. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.