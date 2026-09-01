Horóscopo de hoy: día martes 01 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Zendaya, 30; Zoe Lister-Jones, 44; Gloria Estefan, 69; Lily Tomlin, 87.

FELIZ CUMPLEAÑOS: manténgase abierto a sugerencias, pero no a quienes presionen en una dirección que no satisface sus necesidades. Dedique tiempo y esfuerzo a lo que más le importa. Una actitud humilde y empática lo guiará hacia un camino que le brinde consuelo y la oportunidad de ayudar a los demás. Aprenderá más si se lanza y deja que la experiencia le enseñe. Sus números son 9, 21, 26, 32, 34, 39, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es curioso, resiliente y analítico. Es inquisitivo y tenaz.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): confíe en sus instintos antes que en los demás. Evite cambios que puedan crear limitaciones financieras. Mantener un ritmo constante le ayudará a controlar los resultados. Supervise los gastos del hogar y evite asumir más de lo que puede manejar física o económicamente. Preste atención a sus responsabilidades y cuide su reputación. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): despeje su vida, reduzca sus pertenencias y considere qué es lo que más valora. Reconocer lo que le da alegría es el camino hacia nuevos comienzos. Use su inteligencia y sus contactos para rediseñar su rutina. La felicidad comienza cuando toma decisiones que le brindan tranquilidad. Diga no a los excesos. Viva la vida a su manera y elija la calidad sobre la cantidad. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): participar en actividades físicas le ayudará a ver las cosas con más claridad. Mantenerse ocupado le evitará problemas. Llevarse bien con quienes intentan aprovecharse de usted le hará perder tiempo. Concéntrese en aprender, ampliar sus conocimientos y adaptar su espacio a sus necesidades. El amor propio y el crecimiento personal le harán bien. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga una lista y sígala. La rapidez y la precisión son cruciales para terminar lo que empieza y acceder a un estilo de vida más sencillo y cómodo. Aprenda a decir no y protéjase de quienes intentan convencerlo de algo que no necesita ni quiere. Evite los conflictos emocionales y las dificultades. Manténgase alejado de las multitudes y de los gastos innecesarios. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): inicie el cambio, tome el control y haga su magia. Investigue, asegúrese de tener la información correcta y prepárese para generar un cambio positivo. Establezca un horario y respételo estrictamente. Siga los canales adecuados para evitar contratiempos y sanciones. Se favorecen las mejoras personales y profesionales, que no pasarán inadvertidas para quienes se crucen en su camino. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): viva y aprenda. Aprender de personas y lugares que ofrecen información variada puede ayudarle a mejorar y a ayudar a los demás. Investigar, verificar datos y experimentar cosas nuevas son los caminos hacia una vida mejor y mayores oportunidades. No se quede al margen; la participación propiciará nuevos comienzos. Invierta tiempo y dinero en aprender y desarrollar sus habilidades. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): explore sus opciones y prepárese para alejarse de situaciones estresantes. Analice los costos involucrados y establezca un presupuesto que le permita recuperar el equilibrio financiero. Buscar la libertad emocional para seguir a su corazón y tomar las riendas de su vida aliviará el estrés, fomentará su crecimiento personal y le dará un respiro. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): aléjese de las situaciones estresantes. Proteja su reputación y posición. Si no mantiene la calma se intensificarán las emociones. Sea responsable. Ponga manos a la obra y termine lo que empiece. Ocuparse de sus asuntos le evitará problemas. Si hace todo lo necesario para mantener el equilibrio y la integridad, algo bueno sucederá. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): quédese cerca de casa y agradezca lo que tiene. Su felicidad depende de usted. Lo que hace, cómo reacciona y lo que cree tienen importancia. Al hacer lo correcto y ayudar a quienes no pueden ayudarse a sí mismos, su bondad repercutirá positivamente. Sea un buen ejemplo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): haga lo que mejor sabe hacer y no ponga excusas. Cómo emplea su tiempo determina sus resultados. Concéntrese en lo que sea beneficioso mental y económicamente. Preste atención, construya una base sólida para sus sueños y siga adelante. Verifique la información antes de compartirla. Protéjase de quienes intentan aprovecharse mediante manipulación emocional. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención a sus asuntos personales. Cuídese y cuide su bienestar financiero. No permita que sus emociones perturben sus planes ni lo lleven a gastar de más o a asumir demasiadas responsabilidades. El equilibrio es fundamental para llegar a fin de mes. Una alimentación saludable y el ejercicio le ayudarán a ganar confianza y energía para alcanzar sus metas. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): exprésese y comparta sus deseos. No todos serán receptivos, pero sabrá con quién puede contar de ahora en adelante. No permita que las decepciones limiten sus logros. Recupérese y enfóquese en su meta. Tomar decisiones inteligentes le hará brillar contra cualquiera que use sus vulnerabilidades en su contra. Sea audaz y tenga confianza. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.