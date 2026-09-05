Horóscopo de hoy: día sábado 05 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kat Graham, 37; Emmy Raver-Lampman, 38; Rose McGowan, 53; Michael Keaton, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: retome donde lo dejó. Socialice para redescubrir a las personas, los lugares y los pasatiempos que le brindan felicidad. Dese la oportunidad de crecer y de encontrarse con su nueva y mejorada versión. Es hora de ver qué opciones hay y de construir un futuro que conduzca a un lugar que le ofrezca satisfacción y la oportunidad de hacer realidad sus sueños personales y profesionales. Sus números son 3, 11, 20, 28, 34, 41, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, ambicioso y encantador. Es meticuloso y amigable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): preste atención. No saque conclusiones precipitadas ni permita que aumente el dramatismo. Dedique más tiempo y esfuerzo a las mejoras del hogar y a fortalecer los lazos familiares. Llevarse bien con sus seres queridos pondrá a prueba su paciencia si no acepta hacer concesiones. Busque oportunidades para dedicarse a pasatiempos o proyectos apasionantes. Un cambio positivo en sus finanzas o estilo de vida se vislumbra prometedor. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no comparta información personal ni revele sus secretos. Concéntrese en su desarrollo personal, no en intentar cambiar o impresionar a los demás. Un cambio en la forma en que utiliza sus habilidades, experiencia o conocimientos le ayudará a generar más ingresos. Los gestos de una persona le darán una idea de lo que siente por usted. Evite gastar de más y asumir demasiadas responsabilidades. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): algo que descubra cambiará su perspectiva sobre dónde o cómo vive. Si recopila información y usa su imaginación, encontrará una alternativa innovadora. Convierta algo que disfruta en una fuente de ingresos. Asegúrese de investigar lo suficiente para evitar contratiempos. Resurgirá un viejo interés. Actualice y reutilice lo que ya tiene. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): los proyectos de superación personal le ayudarán a contrarrestar parte de la negatividad que intenta reprimir. Mostrar una actitud positiva y tratar de ver lo bueno y positivo en todo y en todos los que se encuentre le ayudará a evitar desacuerdos y conflictos. Obtendrá los mejores resultados al hacer que su hogar sea funcional. Menos desorden significa mayor comodidad. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tiene más margen de maniobra del que cree. Explore sus intereses y amplíe sus planes para que se adapten a sus necesidades. Mantenga el impulso. Busque formas nuevas y emocionantes de usar sus habilidades y de conocer gente que estimule su mente. Una respuesta o reacción rápida resultará útil a la hora de gestionar relaciones. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): reconsidere sus planes, gastos y cómo y para qué quiere ahorrar. Tener en mente una meta o destino le ayudará a generar entusiasmo y a dedicar más tiempo libre a las personas y proyectos que le importan. Una oportunidad financiera y un compromiso se presentan prometedores. Comparta sus pensamientos y sentimientos con alguien a quien ama. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): comparta su perspectiva, muestre compasión y conviértase en la persona de referencia de su círculo. Un cambio que haga enfrentará contratiempos si no sigue los procedimientos adecuados. Una equivocación le costará su reputación si no actúa con rapidez para darle la vuelta a la situación o para admitir su error. Un cambio en casa impulsará cambios en su estilo de vida. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): si reconoce el problema puede canalizar su energía para superar aquello que le impide avanzar. Cuanto antes afronte aquello que le atormenta, más fácil será lograr un cambio positivo. Optar por la simplicidad y tener un presupuesto ajustado le ayudarán a evitar evadir los problemas que necesita resolver si quiere progresar. Haga lo que sea necesario. El miedo al fracaso hace que pierda su tiempo. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): siga su propio camino. No permita que nadie lo haga a un lado ni que tome el control. Quédese cerca de casa y reorganice todo según sus necesidades. No sienta la necesidad de complacer a los demás para evitar conflictos. Su felicidad depende de hacer lo que mejor le funcione. Una oportunidad para aprender algo nuevo será útil. El romance se ve favorecido. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): diga lo que piensa y haga su parte para evitar que perturben sus planes. No ponga en riesgo su bienestar físico o emocional para satisfacer las necesidades de otras personas. Aléjese de situaciones que representen un riesgo emocional, físico o financiero. Use su inteligencia para superar a cualquiera que intente competir con usted. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un cambio de planes será beneficioso. Busque oportunidades que le permitan obtener ingresos extra. Use sus talentos para convertir una idea que desea desarrollar en algo tangible. Tiene más que ofrecer de lo que cree. Los proyectos de superación personal le granjearán halagos. Tome el control. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): relájese, espere, observe y tenga paciencia. Lo que observe le ayudará a decidir su próximo paso. Consiéntase, o haga que su entorno sea más cómodo y práctico. Las colaboraciones son evidentes, pero las conversaciones para asegurarse de que todos están de acuerdo son necesarias. No revele demasiado sin saber qué recibirá a cambio. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.