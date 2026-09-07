Horóscopo de hoy: día lunes 07 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Evan Rachel Wood, 39; Shannon Elizabeth, 53; Toby Jones, 60; Michael Emerson, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: elija sus palabras con compasión y escuche con atención. Este año la comunicación determinará su éxito. Dedicar más tiempo y energía a sacar lo mejor de los demás hará que brille. No permita que sus emociones le impidan hacer lo correcto. No se aferre al pasado ni deje que la negatividad se interponga en su camino. Sus números son 2, 14, 22, 28, 30, 36, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es compasivo, observador e intuitivo. Es posesivo y elocuente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): convierta sus sueños en realidad. Use su imaginación y disciplina, y participe en eventos que le permitan relacionarse con personas que puedan ser de ayuda. No permita que la decepción ni la ira se apoderen de usted cuando sus logros dependan de tomar medidas de acción positivas. Alguien con quien conecte contribuirá a mejorar su estilo de vida al alentar un uso más eficiente de sus habilidades. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): elija el poder del pensamiento antes que la acción. Asumir demasiadas responsabilidades será perjudicial. La energía emocional mal canalizada creará una situación incómoda. No se arrincone; el sentido común y la persistencia son las mejores alternativas. La pasión le ayudará a alcanzar su meta. Establezca límites con quienes intentan aprovecharse de usted. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): el cambio empieza por usted. Mejore sus cualificaciones. Al aprender algo nuevo o desarrollar una habilidad que disfrute ganará la confianza necesaria para explorar y emprender su propio camino. La oportunidad está a su alcance si deja de hablar y empieza a hacer. La creatividad y disciplina darán sus frutos. Evite a cualquiera que intente perturbar su vida. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ocupe su tiempo para evitar conflictos. Una actitud negativa dificultará el logro de sus objetivos. Aléjese de quienes intentan ejercer control sobre usted. Exprese sus necesidades de manera constructiva para que sean satisfechas. No puede complacer a todo el mundo, así que tome decisiones que le ayuden a ser independiente. Su fuerza reside en escuchar su voz interior. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): actúe con precaución. Un paso en falso podría provocar enfermedades, lesiones o conflictos emocionales. Concéntrese en convertirse en su mejor versión en vez de intentar cambiar a los demás. Siga un camino que fomente la autoconciencia y el crecimiento personal. Póngase en situaciones en las que pueda aprender de quienes tienen más experiencia. Prepárese antes de actuar. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un cambio requerirá más reflexión. Atienda los problemas que se interpongan entre usted y lo que desea. Antes de emprender su camino, tenga claros los hechos y los medios necesarios para disfrutar de su proyecto. La honestidad, la perseverancia y el trabajo duro le ayudarán a alcanzar su meta. Preste atención a las dificultades de sus seres queridos. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): las emociones y las decisiones profesionales chocarán. Tome distancia respecto de cualquier situación que enfrente y dese la oportunidad de respirar y observar. La claridad es su mejor camino, y la disciplina, la planificación y conectar con las personas adecuadas son esenciales para ganar aceptación y respeto. Gastar bajo el influjo de las emociones traerá arrepentimiento y contratiempos económicos. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): escuche, pero no se precipite ante cualquier petición. Indague y obtenga la información clave. Vea qué hace falta para sumarse a los planes de otra persona. No sienta la obligación de ayudar; tiene sus propios sueños. Dedique más tiempo a analizar sus necesidades y a despejar lo que se interponga entre usted y sus objetivos. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): organizarse le ayudará. No permita que lo que digan o hagan otros interfiera con sus planes. Antes de ayudar a los demás ocúpese de sus asuntos. Investigar le evitará errores, pagos excesivos y arrepentimientos. Evite situaciones que representen un riesgo físico o emocional. Al tratar asuntos profesionales controle sus emociones. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): su forma de ganarse la vida o mejorar sus cualificaciones para alcanzar la estabilidad financiera es prometedora. La oportunidad es evidente, y si combina sus habilidades con experiencia y un espíritu innovador, encontrará el éxito que busca. Tome decisiones por las razones correctas; si deja que las emociones interfieran con el sentido común flaqueará. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): póngase en marcha. Ya sea para asistir a un evento social, como forma de desahogo o simplemente para volver a ponerse en forma, para alcanzar su objetivo serán necesarias una actitud adecuada y disciplina. Si no sabe qué es lo mejor para usted consulte con un experto. Un cambio en su estilo de vida o una rutina de ejercicio constante le levantará el ánimo. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): lea la letra pequeña. Será fácil que se aprovechen de usted si es demasiado crédulo. Pase más tiempo ordenando las cosas y considerando lo que es mejor para usted. No se involucre en algo que complique su vida.

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.