Horóscopo de hoy
21 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día lunes 21 de setiembre para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last
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CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alfonso Ribeiro, 55; Nancy Travis, 65; Bill Murray, 76; Stephen King, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: dedique su energía a lo que le permita sentirse bien con su vida y sus contribuciones. Encuentre su lugar feliz y profundice en la búsqueda y la realización de su propósito. No permita que los cambios que se producen a su alrededor le impidan hacer lo que sea significativo para usted. Viva la vida a su manera, haga lo que le dé felicidad y contribuya a aquello que le importa. Proteja y fortalezca su bienestar físico y emocional. Sus números son 5, 12, 24, 29, 32, 38, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es complaciente, meticuloso y extrovertido. Es dedicado y orgulloso.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): busque oportunidades, participe en actividades o eventos de su interés, socialice y cree redes de contactos. No ponga límites a lo que puede hacer ni reprima sus pensamientos. Sea audaz y tome las riendas de cada situación. El cambio comienza con usted. Elija con sabiduría sus batallas y sus alianzas. Protéjase de situaciones de riesgo y de las personas manipuladoras. ****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tómese más tiempo para recargar energías, replantee su estilo de vida y considere qué le da felicidad. Asumir demasiadas responsabilidades puede provocar reacciones exageradas o expectativas poco realistas. Cuando la ira se apodere de usted, es momento de retirarse. Mantenga la mente abierta y muestre disposición para llegar a acuerdos en sus relaciones y decisiones. Deje atrás el pasado. **

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un cambio en su estilo de vida le ayudará a combatir problemas de salud. Enfóquese en la disciplina y en formas innovadoras de fortalecer su mente, cuerpo y espíritu. Acérquese a quienes le generen más inspiración y encuentre una historia que acerque a sus seres queridos y a las actividades que le aportan mayor satisfacción emocional. Viva, aprenda y ría. *****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): la superación personal es una mentalidad que incluye deseo y disciplina. Encuentre una actividad que despierte sus ganas de moverse. Unirse a un grupo le brindará compromiso y el apoyo que necesita para alcanzar los objetivos que se ha marcado. Hay una lógica detrás de sus actos, y aunque cuestione el costo, priorice su salud y bienestar. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): considere sus opciones y haga oír su voz. Sus acciones deben respaldar sus pensamientos e intenciones. Tome las riendas, sea el líder y proteja sus posesiones y a usted de influencias externas que busquen perjudicar su presupuesto o sus planes. No se deje dominar por la ira; la verdad y la paciencia le ayudarán a completar su misión. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): ordene y haga que su entorno sea cómodo y práctico. El esfuerzo que realice le dará impulso para iniciar nuevos proyectos o explorar nuevas posibilidades. Establezca estándares que le ayuden a equilibrar su tiempo entre el trabajo y el ocio. Un enfoque innovador en su vida y en sus objetivos le permitirá alcanzar la excelencia. *****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): dé el paso. Es posible un cambio en su vida familiar o sentimental. Cuando la necesidad del cambio sea tan evidente no dude. Escuche a su intuición y base sus decisiones en lo que es mejor para usted, sin quedarse estancado hasta que las situaciones se agraven y quede en una situación sin salida. Elija la libertad, la tranquilidad y la gratitud. **

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): esfuércese física y emocionalmente. Póngase en contacto con quienes puedan ayudar o entorpecer su progreso para mantener el control. Es mejor seguir la evolución de las situaciones que afrontar los problemas a medida que surjan. Prever y anticiparse hará que el camino sea menos tedioso. Un enfoque calculado de la vida, el amor y el bienestar personal se ve favorecido. ****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): la oportunidad y el momento oportuno se alinean. Tómese un tiempo para investigar qué opciones tiene y cuánto costará mejorar su entorno y sus relaciones con quienes trata a diario. Necesita un cambio. Enfóquese en lo que quiere y en la mejor manera de avanzar. Tener una mente abierta transformará lo negativo en positivo. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): confíe en su intuición. Las conversaciones pueden ser engañosas si las toma al pie de la letra. Déjese guiar por su instinto para determinar qué es justo y correcto. Dedique su energía a aprender, verificar los hechos, cuestionar las situaciones que requieren sentido común y a llevarse bien con quienes no comparten su seguridad o integridad. Se vislumbran avances profesionales. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): póngale fuerza a sus emociones y siga adelante. Un cambio le ha dado la oportunidad de seguir sus sueños, su corazón y sus deseos profesionales y personales. Explore nuevas posibilidades. Renueve su imagen y sus aficiones para que reflejen quién es y qué desea. Depende de usted perseverar y responsabilizarse de su felicidad. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): es necesario un cambio, pero antes pregúntese cuánto está dispuesto a gastar. Establezca un presupuesto para evitar añadir más estrés cuando lo que busca es disminuir la ansiedad y aumentar su confianza. Busque oportunidades para usar las habilidades que más disfruta y conviértalas en alternativas lucrativas. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.