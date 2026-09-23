Horóscopo de hoy: día miércoles 23 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Anthony Mackie, 48; Jason Alexander, 67; Bruce Springsteen, 77; Mary Kay Place, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: alimente su fuego interior con compasión y el deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Su forma de abordar los problemas y su contribución a la sociedad marcarán la pauta para el futuro. Demuestre su valía y aprecie lo que es importante. Marcará la diferencia. Este es su año para prosperar si se une a quienes buscan una solución positiva. Participe en todo aquello que promueva la bondad, la verdad y, sobre todo, un medio ambiente sostenible. Sus números son 9, 14, 21, 28, 37, 44, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es comunicativo, inteligente y único. Es intenso y dinámico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sea honesto con usted y con quienes se encuentre. Cuestione todo lo que parezca sospechoso o poco realista. Rechace unirse a grupos que no compartan sus convicciones u objetivos. Concéntrese en lo que resuena con su cuerpo, mente y alma. Satisfaga su conciencia y haga lo correcto, y no se arrepentirá. La vida se trata de tener un efecto positivo. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): proteja de los estafadores su reputación, sus relaciones importantes y su estilo de vida. Dedique más tiempo a cuidar su salud mental y emocional y a proteger lo que tanto le ha costado conseguir. Cuanto menos contacto tenga con personas ajenas a su círculo, más fácil le resultará mantener la integridad y la estabilidad. Aléjese de situaciones arriesgadas o costosas. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): deje de preocuparse por lo que piensan los demás y haga aquello que le da felicidad. En lugar de arrepentirse, acelere el ritmo y haga realidad lo que desea. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Acérquese a quienes comparten sus valores y le ofrecen perspectivas sobre las posibilidades. Elija usar sus habilidades y experiencia para enriquecer su vida. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): deje que lo que no funciona bien se disipe antes de comenzar algo nuevo. Aléjese de la negatividad y de quienes intentan reescribir la historia. Tenga claro qué es importante para usted y defienda sus convicciones. Ganará más si cuida sus necesidades físicas y emocionales en lugar de intentar complacer a los demás. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): adapte su estilo de vida para que refleje su salud y bienestar. Cuidarse mejor conducirá a nuevas posibilidades y deseos. No permita que la tentación se traduzca en gastos excesivos, malos hábitos y excesos. Depende de usted crear oportunidades y rodearse de personas que fomenten una mayor disciplina en su vida. La práctica hace al maestro. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): dedique más tiempo a cultivar relaciones significativas. Su forma de manejar su vida personal y profesional influirá en su capacidad de generar ingresos y desenvolverse adecuadamente en cualquier situación. Un cambio financiero o de estilo de vida dependerá de las decisiones que tome. No siga a los demás; haga lo que sea mejor para usted. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): persiga sus sueños. Deje fluir su creatividad y que su mente explore las posibilidades. No permita que la pereza se interponga entre usted y sus anhelos. Alcance su máximo potencial y participe en eventos que marquen la diferencia. Las recompensas que reciba y los contactos que consiga serán un estímulo para participar más frecuentemente. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no se conforme con menos de lo que desea. Ser un simple acompañante no satisfará sus necesidades. Siga a su corazón y persiga aquello que suscite su inspiración y sea una motivación para encontrar y desarrollar su lugar. Es fundamental que tome decisiones alineadas con sus sueños, no con los de otros. Cumplir con sus expectativas requiere disciplina y amor propio. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): de usted depende que las cosas sucedan. Si analiza a fondo el dónde, el por qué y el qué de cada situación y oportunidad, encontrará las personas y opciones que mejor se adapten a sus necesidades. Una ganancia financiera se presenta prometedora si destaca y promociona aquello que mejor sabe hacer. No intente ser alguien que no es; sea usted, crezca y tome el control. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste más atención a lo que hace y guarde sus pensamientos para usted. Pasar desapercibido en el trabajo o en casa le dará mayor libertad para completar lo que es necesario e importante para usted. Dedique menos tiempo a dar explicaciones a quienes intentan aprovecharse de usted. Reconozca su valía y protéjase de los estafadores. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): antes de tomar cualquier decisión evalúe su situación financiera, médica o legal. Asegúrese de cumplir las normas y mantener la documentación al día. Siga los procedimientos adecuados para evitar contratiempos. Demuestre disciplina, paciencia e inteligencia en todos sus tratos, y obtendrá la acogida y el resultado que necesita para alcanzar sus objetivos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no cargue con responsabilidades que no le corresponden. Sea un buen oyente, nada más. Sus mayores recompensas vendrán de seguir a su corazón y perseguir lo que le da felicidad. Su bienestar depende de usted; no permita que nadie interfiera en sus planes. Evite situaciones y eventos que representen una amenaza física o financiera para su independencia. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.