Horóscopo de hoy: día viernes 25 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Catherine Zeta-Jones, 57; Will Smith, 58; Heather Locklear, 65; Michael Douglas, 82.

FELIZ CUMPLEAÑOS: viva, aprenda y deje ir. Aferrarse a objetos, personas y estilos de vida que ya no lo benefician le impedirá avanzar. Amplíe su perspectiva y piense en qué le brinda satisfacción y felicidad consigo y con lo que hace. No limite sus posibilidades de avanzar dándole vueltas al tema y sin lograr nada. Aproveche el momento, elija un camino y concéntrese en lo que tiene delante. Sus números son 2, 17, 21, 28, 34, 36, 40.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es posesivo, enérgico y tenaz. Es ingenioso y perseverante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): si quiere terminar lo que empieza es necesario adoptar un enfoque directo ante cualquier cosa que desee. Un exceso de información provocará la interferencia de los menos propensos a arriesgarse. La mejor manera de abrir una ventana de oportunidad es que sus resultados sean su carta de presentación. Los eventos de establecimiento de contactos le brindarán excelentes ideas y conexiones. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): manténgase al tanto de lo que sucede a su alrededor. Prepárese para apartarse si surge algún riesgo. Los excesos siempre causan problemas. Evite gastar de más o prometer lo imposible. Cultive relaciones significativas y aléjese de las personas agresivas o negativas. Controle cada detalle para asegurarse de seguir las normas y regulaciones. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): acérquese a las cosas y personas que le interesan. Un cambio le ayudará a comprender los aspectos logísticos para conseguir lo que desea. Hágase responsable de usted, de sus reacciones y de relacionarse con quienes pueden ayudarle a alcanzar su meta. No permita que su orgullo ni los apegos emocionales se interpongan entre usted y sus objetivos. Evite los riesgos físicos o emocionales. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): dedique más tiempo a las personas y pasatiempos que le apasionan. Evalúe con honestidad sus propias posibilidades y lo que está dispuesto a hacer, y mantenga la misma honestidad con quienes trata, para mejorar su relación y estilo de vida. Establezca límites en cuanto a gastos compartidos o proyectos conjuntos. No ofrezca falsas esperanzas ni una versión inexacta de lo que puede aportar. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): establezca un horario que le permita aprender algo nuevo o mejorar sus habilidades. Ampliar sus conocimientos y centrarse en cualificaciones que le aseguren un mejor puesto le levantarán el ánimo. Si no está dispuesto a llegar a un punto intermedio los problemas domésticos se agravarán. Llevarse bien con quienes vive o con quienes trata le facilitará la vida. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): acérquese y haga algo bueno por alguien, la recompensa superará sus expectativas. La forma en que haga sentir a los demás respecto de sí mismos y de sus aportes mejorará su imagen y le permitirá asumir un papel de liderazgo. Dedique tiempo a su desarrollo personal y pase tiempo con alguien especial. Comparta sus sentimientos e intenciones. El romance está en auge. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): si deja volar su imaginación, descubrirá algo sobre sí que le ayudará a tomar decisiones con mayor determinación. Una perspectiva innovadora le permitirá probar cosas nuevas y explorar aquello que despierta su interés. El cambio será una experiencia de aprendizaje que no querrá perderse. Abrace el futuro con entusiasmo y ganas de aprender. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ponga a prueba sus habilidades físicas. Participe en eventos que le ofrezcan una ventaja competitiva. Su capacidad de superarse ante los desafíos le ayudará a ir más allá. Aprenda de la experiencia y sabrá cuándo y cómo dejar ir ciertas situaciones. Confíe en sus instintos, no en lo que hagan o digan otros. El romance se ve favorecido. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): resuelva sus diferencias emocionales para poder seguir adelante con su vida. Ya sea que el problema sea solo suyo o que involucre a alguien con quien pasa tiempo, los pequeños pasos no serán suficientes. Exprese su opinión e implemente cambios positivos, y el alivio que sentirá le permitirá dejar atrás el pasado y disfrutar del futuro. Elija la paz en lugar del caos. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): cuando enfrente oposición busque alternativas. Discutir es contraproducente y una pérdida de tiempo valioso. Haga algo físico, y lo que logre eclipsará cualquier negatividad que reciba de las influencias externas. Prepárese para el éxito eligiendo una dirección que le permita perfeccionar sus habilidades. Haga lo suyo y deje que los demás hagan lo que quieran. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): revise cuidadosamente sus finanzas y establezca un presupuesto que le ayude a reducir el estrés. Reduzca sus gastos generales con un estilo de vida inteligente. Hable con expertos, programe entrevistas y tome cursos que mejoren sus cualificaciones. Evite correr riesgos. Proteja su bienestar físico y emocional. Dedique su energía a mejorar su entorno, no a la negatividad ni a discusiones sin sentido. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): establezca un presupuesto y diviértase. Los eventos sociales propiciarán nuevas amistades o el reencuentro con alguien del pasado. La sinceridad sobre quién quiere ser y qué disfruta más le ayudará a conectar con quienes siguen un camino similar. No rechace una invitación para pasar más tiempo con alguien. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.