Horóscopo de hoy
26 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día sábado 26 de setiembre para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last
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CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Zoe Perry, 43; Christina Milian, 45; Serena Williams, 45; Jim Caviezel, 58.

FELIZ CUMPLEAÑOS: es hora de zarpar en su próximo viaje. Cierre el telón de lo que ya pasó y abra su corazón y su alma a lo que está por venir. No deje que nada le impida explorar lo nuevo y emocionante y expandir su mente hacia nuevas experiencias. Confíe en usted y en su intuición para seguir adelante y aprender las lecciones necesarias para alcanzar la paz y la felicidad que merece. Sus números son 3, 11, 19, 25, 32, 37, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es original, agradecido y empático. Es apasionado y valiente.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): confíe en sus instintos y no dude en hacer las preguntas pertinentes si cree que puede haber una discrepancia. Sea cauteloso en lugares concurridos o con personas que no compartan sus convicciones. Alguien a quien ayude le ofrecerá alternativas lucrativas. Encontrar un equilibrio entre el hogar y el trabajo le ayudará a apreciar los beneficios que ambos tienen para ofrecer. Viva, ame y ría. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tenga cuidado con lo que desea. No todos ni todo lo que encuentre estará a la altura de sus estándares o expectativas. Antes de comprometerse tómese su tiempo y deje que las situaciones se desarrollen. Suceden muchas cosas a sus espaldas y es mejor abstenerse hasta tener una imagen clara. Haga que su primera opción sea el crecimiento personal. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): esfuércese y no se detenga hasta estar satisfecho con los resultados. Ya sea por negocios o por el placer de competir, si lo da todo no se decepcionará. Los eventos sociales y de establecimiento de contactos le presentarán conceptos que encajen con sus planes a largo plazo. Ordene su vida y prospere al dedicarse a lo que despierte su interés mental y emocionalmente. ****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): proteja sus derechos, posesiones y salud. Evite las personas y situaciones que le generen incomodidad. Preste atención a cómo se ve, se siente y se presenta ante quienes se encuentre. Vístase para el éxito, luche por el crecimiento personal y ante todo ámese. Tome el camino correcto y diga no a los charlatanes, estafadores y manipuladores emocionales. **

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): un viaje o planes que haga con un amigo o familiar tendrán un profundo impacto en usted. Reúna información y explore posibilidades de estilo de vida que cautiven su imaginación. Una salida creativa o un encuentro emocional con alguien que saca lo mejor de usted transformará su vida. Ponga su energía en la autoestima, el crecimiento y los nuevos comienzos. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): ponga mayor énfasis en las inversiones, la salud y los contratos. Ocúpese de los trámites que tienen fecha límite y de los problemas que puedan trastocar sus planes. Sea un observador amigable, pero no un seguidor. Asuma la responsabilidad de sí y de su felicidad. Haga planes tranquilizadores y que le brinden la oportunidad de renovarse y evaluar sus opciones. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no mire atrás con arrepentimiento; aproveche lo aprendido y avance con optimismo y la certeza de superar los obstáculos del pasado. Haga el bien a los demás, contribuya a la sociedad y tenga por seguro que la recompensa será doble. Es su turno de hacer una entrada triunfal, así que mantenga la cabeza bien alta y disfrute del protagonismo. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tome caminos menos transitados si le ayudan a evitar a alguien que suele perturbar su mente. Tómese un tiempo para reflexionar sobre su pasado, presente y futuro. Mirar hacia atrás le dará una perspectiva clara de qué y quiénes son lo mejor para usted. Aprenda de sus errores y siga adelante con un plan. Priorice sus necesidades. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): haga lo que sabe hacer mejor. Si deja que su energía y carisma fluyan, las personas adecuadas lo encontrarán. Un cambio positivo le traerá mayores ingresos. Combine negocios con placer y negocie en su nombre. Explique con claridad qué puede hacer y preséntese y promociónese con ejemplos que respalden sus palabras. *****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): dese un respiro. Aléjese de las situaciones controvertidas y de las personas o cosas que le generen preocupación o dudas. Preste mayor atención a su bienestar físico y a cómo se ve y se siente consigo y con su estilo de vida. Deje ir lo que ya ha cumplido su ciclo y haga espacio para lo que aumente su propia satisfacción personal. **

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): inscríbase en algo que le apasione y explore nuevas posibilidades. Las oportunidades son evidentes, pero depende de usted aprovecharlas. Empiece a ahorrar para algo que quiera hacer y que enriquezca su vida. No se deje llevar por el camino de otras personas; cree el suyo propio. Se vislumbra una ganancia financiera prometedora. ****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tómese su tiempo, sueñe, establezca un presupuesto y cree un plan viable. No sienta la necesidad de gastar de más ni de hacer cambios físicos innecesarios para complacer a alguien más. Surgirá una oportunidad que le permitirá usar sus habilidades de forma creativa. Prepare una presentación y promueva aquello que despierta su pasión y le da vitalidad. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.