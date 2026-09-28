Horóscopo de hoy: día lunes 28 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Hilary Duff, 39; Ranbir Kapoor, 44; Mira Sorvino, 59; Janeane Garofalo, 62.

FELIZ CUMPLEAÑOS: fíjese metas ambiciosas y abrace aquello que sea más motivador. Una actitud dedicada hacia la vida, las relaciones, el trabajo y el dinero le abrirá un camino que ofrece solidaridad. Deje atrás lo viejo y remplace la negatividad con una actitud positiva; disfrutará de los resultados. Tomar decisiones y dejar la procrastinación en un segundo plano le ayudará a progresar. Sus números son 8, 14, 20, 27, 33, 41, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, enérgico e imaginativo. Es ambicioso y directo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): aplique sus conocimientos y habilidades para ayudar a su comunidad. Lo que ofrezca a los demás crecerá hasta convertirse en algo sustancial. No dude en aplicar sus habilidades donde más se necesiten. Una asociación parece atractiva y puede brindarle un cambio positivo y un mayor potencial de ingresos. Un enfoque intuitivo calmará la ira. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la práctica y la disciplina le ayudarán a sobresalir. Sea un observador amable. Sea comprensivo con lo que otros están pasando. Avanzará más si se niega a permitir que la frustración y la ira tomen el control. Enfocarse en el crecimiento personal y mostrar su mejor versión hará que canalice su energía emocional hacia el compromiso, el amor y el romance. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): reorganice las cosas. Haga cambios en lugar de solo pensar en cómo le gustaría que fueran las cosas. Tome la iniciativa y use su ingenio y habilidades para hacer realidad sus sueños. No deje nada al azar. Evite los excesos, asumir demasiadas responsabilidades y permitir que la frustración se convierta en una situación explosiva. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): lo que hace por los demás hará que se sienta bien con usted y con lo que puede hacer. No deje que las pequeñas cosas alteren su ánimo ni le hagan perder el rumbo cuando hay tantas cosas que puede hacer para que el mundo sea un lugar mejor. Manténgase fiel a la verdad y escuche con atención. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): protéjase de lesiones y enfermedades, pero no dude en hacer lo correcto y mejor para sí y para todos los que le encuentre hoy. Use sus habilidades y experiencia, y sea constante y disciplinado a la hora de terminar lo que empiece. Si piensa fuera de la caja, deslumbrará a quienes lo vean. Sea líder y haga que todos se sientan especiales. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): la amabilidad y la generosidad le ayudarán a seguir adelante. Busque palabras y maneras de hacer que los demás se sientan bien consigo mismos. Ayudar a los demás será gratificante, y el crecimiento personal que experimente le dará una idea de lo que desea lograr a continuación. Una oportunidad le ofrecerá beneficios, pero quizás no le brinde la satisfacción que desea. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): defina mejor sus objetivos, actualice sus planes y avance con confianza, gratitud y los recursos necesarios para completar su misión. No deje nada al azar ni en manos de otros. Tome el control y lleve a cabo el trabajo de principio a fin. Sea honesto con usted y con quienes están a su alrededor respecto de sus intenciones y de cómo planea alcanzar su meta. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): reflexione con el corazón. Determine cómo puede ofrecer soluciones sensatas sin ofender a nadie ni empeorar las cosas. Ante la duda, mantenga un perfil bajo y apoye a quien necesite un hombro en el que llorar o una palabra amable. Mantenga la paz en lugar de generar conflictos. Concéntrese en su crecimiento personal, no en intentar cambiar a los demás. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste atención a sus gastos domésticos y a la eficiencia de su hogar. Mantenga una actitud receptiva en lugar de intentar decidirlo todo por su cuenta. El trabajo en equipo le ayudará a alcanzar el éxito. No necesita hacerlo personalmente; permitir que otros colaboren los unirá más y evitará malentendidos y desacuerdos. Deje a un lado la ira y cultive la gratitud. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): dedique más tiempo a perfeccionar su trabajo o a cuidar su hogar. Prestar atención a los detalles y actualizar su forma de manejar las cosas le facilitará la vida. Deje atrás el pasado y a quienes le complican la vida para avanzar con libertad y eficiencia. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no permita que nadie ni nada perturbe su vida ni le haga bajar sus estándares. Establezca límites y siga un camino que le garantice tranquilidad y mayores oportunidades. Aprenda de los errores del pasado y concéntrese en ser y hacer lo mejor posible. No corra ningún riesgo que pueda provocar lesiones o enfermedades. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): preste atención a sus deudas, inversiones y a cómo usa su dinero y habilidades para progresar. Compartir con otros su espacio, gastos o pertenencias le acarreará problemas si no tiene un acuerdo por escrito. Revise cuidadosamente la documentación con fecha límite o detalles que requieran su atención y lleve a cabo las actualizaciones necesarias para evitar sanciones. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.