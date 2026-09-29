Horóscopo de hoy
29 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día martes 29 de setiembre para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last
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CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kevin Durant, 38; Kelly McCreary, 45; Roger Bart, 64; Bryant Gumbel, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: depende de usted hacer que las cosas sucedan. Dedique su energía a la investigación, la formación académica, a los viajes y a sus sueños. No espere a que las situaciones cambien; lidere lo que viene a continuación. No discuta sobre el presupuesto ni sobre cómo se gana la vida o paga lo que desea. Elabore un plan que cumpla sus deseos y avance con confianza. Sus números son 6, 19, 28, 33, 36, 42, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ingenioso, de mente abierta e influyente. Es carismático y perspicaz.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ponga su fuerza y energía a trabajar para usted. Si ayuda, la experiencia será enriquecedora. Su capacidad para pensar con rapidez y ofrecer soluciones hará que sea la persona de referencia en su entorno. No deje que la frustración le impida llevar a cabo sus tareas. El enojo frenará su progreso; cumplir sus promesas le permitirá destacar. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): los conflictos emocionales no le ayudarán a ganar respeto ni a progresar. Dedique más atención y cariño a los proyectos de superación personal y a ayudar a los demás a verse, sentirse y rendir al máximo. Apéguese a la verdad, respete las reglas y contribuya con alternativas positivas. No revele sus secretos y evite gastar en cosas que no puede pagar. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si se lanza a probar algo nuevo, lo que aprenda y cómo lo incorpore a su experiencia le ayudará a sobresalir. Tenga cuidado con lo que comparte. No revele sus secretos y no prometa más de lo que puede cumplir. Una actividad o evento al que asista cambiará su forma de pensar y en quién y en qué confía. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste más atención a sus necesidades. Intentar complacer a los demás atraerá a personas que querrán aprovecharse de usted. Cuídese y atienda sus propias necesidades. Depende de usted confiar en sus habilidades y experiencia para asegurarse un resultado satisfactorio. Ámese en primer lugar. ****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): si deja a un lado el orgullo y se esfuerza por escuchar y aprender, el resultado será excepcional y podrá incorporarlo a sus planes para avanzar en su programa. Si no logra encontrar puntos en común, surgirán problemas en el ámbito familiar y en el trabajo. Sepa cuándo dejar atrás el pasado y bailar al son de su propio tambor. **

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no intente arreglar lo que no está roto. Trabajar con lo que tiene y con personas que comparten sus convicciones le permitirá adquirir conocimientos y habilidades que le ayudarán a perfeccionar sus cualidades. Aléjese de cualquiera que intente intimidar o manipular para hacer algo que los beneficie más a ellos que a usted. *****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ponga su energía al servicio de su imaginación y observe qué sucede. Reorganice su hogar para contribuir a su placer, creatividad o comodidad. No permita que los impulsos hagan que gaste de más. Invierta más tiempo y esfuerzo en su propio bienestar. El cambio requiere esfuerzo; deje de hablar de quién es y qué hará. Permita que sus acciones hablen por usted. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): controle sus emociones y guarde sus pensamientos para usted. Concéntrese en mejorar sus habilidades y use lo que más disfruta para ganar dinero extra. Dedique más tiempo a determinar con quién quiere profundizar la relación y quién es una carga. Cuanto menos equipaje emocional lleve, más logrará. Elija el romance y la pasión en lugar de la ira. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste atención. La tranquilidad es importante cuando tiene desacuerdos emocionales que resolver. Evalúe su situación financiera y adopte un presupuesto que le dé tranquilidad y dinero en el banco. Deje de ser generoso con quienes no le devuelven el favor. Venda lo que ya no usa y cancele suscripciones y otros gastos mensuales innecesarios. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): quédese cerca de casa y haga que sus prioridades sean el bienestar y la comodidad. No permita que nadie interfiera en sus planes ni cambie sus decisiones sobre algo que no necesita. Gastar de más para complacer a los demás no es una opción. Haga lo que pueda con lo que tiene y busque su propio bienestar. Mantenga un presupuesto que le genere menos estrés. *****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): si reduce sus gastos, se sentirá bien consigo mismo y con su estilo de vida. Cualquier cosa en exceso es perjudicial, pero si adopta una actitud minimalista, tendrá tranquilidad y dinero extra. No permita que el enojo se apodere de usted ni provoque malas decisiones. Deje atrás el pasado y piense en lo que es mejor para usted. **

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tómese un momento para revisar cuidadosamente su situación personal y financiera. Si elimina gastos innecesarios se beneficiará. Resuelva cualquier asunto pendiente y dedíquese tiempo. Reflexionar sobre lo que es importante para usted le ayudará a establecer un horario y un presupuesto estrictos, además de un estilo de vida más saludable y menos estrés. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.