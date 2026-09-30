Horóscopo de hoy: día miércoles 30 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Lacey Chabert, 44; Marion Cotillard, 51; Jenna Elfman, 55; Fran Drescher, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: necesita un cambio. Las actividades formativas, los nuevos proyectos o visitar lugares de interés le abrirán caminos enriquecedores. Las personas que conozca y las experiencias que viva contribuirán a forjar su futuro. Dedique su energía a convertir sus ideas, sentimientos y conexiones en algo que le ayude a ganar autoestima, crecimiento personal e ingresos adicionales. Deje atrás el pasado y abrace el futuro. Sus números son 7, 18, 22, 26, 32, 37, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es curioso, constante y disciplinado. Es exagerado e impaciente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): confíe en sus instintos y deje a un lado su orgullo y su temperamento. Obtendrá los mejores resultados si canaliza su energía hacia el desarrollo personal, el bienestar físico y la ayuda a los demás. Concéntrese en las relaciones significativas y en mantener la equidad y el balance. La oportunidad de ahorrar o ganar más se presenta prometedora si evita los gastos excesivos. Elija la inteligencia. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): rodéese de personas y situaciones positivas. Estar al tanto de lo que sucede y de las posibilidades le ayudará a alejar cualquier negatividad que intente infiltrarse en su vida. Concéntrese en llevarse bien con los demás, usar su intelecto y tener gestos amables. Si se toma en serio su trabajo y sus responsabilidades, y termina lo que empieza, ganará respeto y reconocimiento. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): una montaña rusa emocional será su terreno de juego. Brillará al superar a cualquiera que quiera entrar en una batalla de ingenio. Cuando alguien se deje llevar por la ira sabrá que ha ganado y podrá pasar a encuentros más desafiantes. Avance con ingenio, disciplina y muchos datos que respalden sus afirmaciones. Es su día para brillar. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): céntrese en su interior. Organice su día en torno al crecimiento personal, actividades que le permitan verse y sentirse lo mejor posible, y pasar tiempo con alguien a quien le gusta tal y como es. No se enfoque en quienes intentan cambiar su forma de ser. No necesita gastar dinero para divertirse. Elija pasar tiempo compartiendo intenciones y planes con alguien especial. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): controle sus emociones hasta conocer los hechos. Una imaginación desbordante necesita una dirección creativa para que sea beneficiosa. Guárdese sus ideas y aléjese de cualquiera que pueda provocar una situación que comprometa su reputación. Espere el momento oportuno y resérvese sus opiniones. La mejor recompensa la obtendrá de lo que aprenda. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): deje que sus acciones hablen por usted. Su percepción de los demás y de las situaciones marcará la pauta. Exprese sus pensamientos con cuidado y detalle, y muestre disposición para considerar lo que los demás quieren y necesitan para llegar a un acuerdo. La buena relación es el camino hacia un futuro mejor. Elija el amor y los gestos amables en lugar de la agresividad. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no permita que la ira se apodere de usted; su energía rendirá más si se enfoca en modificaciones profesionales y domésticas que alivien el estrés y aporten mayor seguridad y estabilidad. La recompensa es aquello en lo que invierte su tiempo. Una actitud positiva y enérgica le permitirá llegar adonde quiere ir. No se rinda cuando lo necesario es avanzar con elegancia. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): cuanto menos comparta más fácil será lograr sus objetivos. Invierta su energía en logros concretos que marquen la diferencia frente a quienes quieran competir con usted. Evite la ira, el dramatismo y las demostraciones emocionales que puedan dañar su reputación. Un altercado cambiará su percepción de esa persona. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tener una mente abierta y mucha energía le darán impulso y le ayudarán a iniciar cambios. Una actitud apasionada, junto con el apoyo de amigos, familiares y colegas, le darán el valor necesario para llevar sus planes a buen término. Un desafío financiero requerirá reflexión, diplomacia y adaptar sus planes para evitar pérdidas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): la precisión es esencial en todos los aspectos de su vida. Ofrezca solo lo que sea posible y acepte lo que pueda pagar. Elija usar tanto su intelecto como sus habilidades físicas para asegurarse de dar lo mejor en todo lo que emprenda. Su oportunidad de sobresalir depende de su capacidad de obtener los mejores resultados posibles. El romance está escrito en las estrellas. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): aléjese de quienes le resulten hostiles. Dedique tiempo a organizar su entorno para adaptarlo a sus objetivos y necesidades. Compartir un momento emotivo con alguien especial le ayudará a reconocer cómo puede reducir sus gastos y generar más ingresos. Mantenga el impulso, deje atrás el pasado y abrace los nuevos comienzos. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): reconsidere su estrategia antes de actuar. Asegúrese de tener su documentación al día y sus finanzas en orden antes de tratar con instituciones o agencias. Exíjase para no quedarse atrás. Busque el consejo y el apoyo moral de sus seres queridos y personas de confianza. Cuide mejor su salud, sus finanzas y sus asuntos contractuales. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.