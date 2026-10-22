Horóscopo de hoy
22 de octubre de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día jueves 22 de octubre para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last
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CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jesse Tyler Ferguson, 51; Saffron Burrows, 54; Jeff Goldblum, 74; Christopher Lloyd, 88.

FELIZ CUMPLEAÑOS: preste atención a los detalles, las reglas y las normas. Este año tener todo en orden le dará tranquilidad al avanzar. Hay demasiado en juego como para cometer un error. Mire el panorama general y siga los puntos hasta agotar todas las posibilidades. Tiene mucho que ganar, lo que le permitirá mejorar su estilo de vida y su felicidad en general. Respire hondo y comience el viaje. Sus números son 1, 14, 23, 26, 38, 44, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persistente, extrovertido y asertivo. Es ingenioso y expresivo.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): preste atención a sus hábitos de consumo. Use su imaginación y disciplina en lo que respecta a inversiones, estilo de vida y administración de sus gastos. Aprender algo que pueda convertir en un negocio secundario ocupará su tiempo, reducirá las ganas de gastar en cosas innecesarias y le permitirá mejorar su nivel de vida. Las ganancias personales y financieras aliviarán el estrés. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): guárdese sus pensamientos, mantenga la discreción y observe. Escuche lo que desean los demás y establezca límites y normas antes de involucrarse en asociaciones. El encanto le ayudará en las negociaciones. No tema al cambio. Analice sus opciones y considere qué es lo que más le llama la atención. Evalúe sus necesidades e inquietudes y elija el camino que más le convenga. ****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aflorarán las emociones. Elija con cuidado sus palabras y maneje las situaciones difíciles con tacto y honestidad. Se valorarán los relatos veraces y cualquier exageración se volverá en su contra. El cambio positivo llega con disciplina, trabajo duro e ingenio. Observe a su alrededor y reconozca su buena fortuna; descubrirá cómo mejorar aún más su vida. **

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste atención al tratar con colegas o en transacciones profesionales que puedan influir en su posición o reputación. Puede prosperar si asiste a eventos para establecer contactos que le permitan interactuar en una plataforma más amplia. Supere a la competencia con claridad, ingenio e innovación. El tiempo que pase con alguien especial conducirá a nuevos comienzos. *****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): disipe cualquier hostilidad que intente surgir. Un enfoque demasiado dramático causará problemas. Diga poco, muestre interés y exprese sus sentimientos sobre lo que está sucediendo con calma y serenidad. Obtendrá mejores resultados si cuenta con información precisa y tiene tiempo para generar ideas que le ayuden a mantener el rumbo y alcanzar sus objetivos. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): mantenga la calma y no permita que nadie ejerza presión para llevar a cabo algo para lo que no está en condiciones. Concéntrese en su persona y en lo que quiere hacer a continuación. Su percepción de sí - y la dirección que desee tomar - le darán la mejor indicación de cómo proceder. Una decisión precipitada le saldrá cara. Ponga todo en orden y respire tranquilo. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): al tratar con profesionales o asuntos financieros exprese su opinión con franqueza, pero no ponga en riesgo su posición ni su reputación por algo insignificante. Use su perspicacia y tacto para avanzar sin ponerse en una situación comprometedora o vulnerable. Los únicos cambios que valen la pena son las mejoras personales o domésticas. Proceda con precaución. *****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): cumpla sus promesas, termine lo que empieza y disfrute de la tranquilidad en casa. Lo que haga para relajarse y calmar su alma será enormemente benéfico a nivel mental, físico y emocional. No permita que nadie ejerza presión para que asuma tareas que no son su responsabilidad. Evite la tentación, los excesos y las decisiones impulsivas. *****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): los viajes, el aprendizaje y la comunicación están en su mejor momento. Participe en eventos o actividades que amplíen sus horizontes y le permitan conectar con personas valiosas para sus objetivos. Hay un cambio a su alcance y si controla sus emociones y se basa en datos concretos puede ayudarle a avanzar personal o profesionalmente. **

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): dé lo mejor. Sea cual sea el reto, la precisión, la información confiable y saber cautivar a su público dará sus frutos. Contacte con personas en puestos de responsabilidad, programe entrevistas o solicite empleos que le interesen. Actúe con confianza y no tema pedir por escrito lo que desea. El éxito personal se presenta prometedor. ****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): los asuntos económicos requieren atención. No se fíe de promesas que aún no se han cumplido. Actuar con cautela le permitirá tener más opciones y menos estrés. Si se comporta mal o asume más de lo que puede manejar se encontrará en una situación vulnerable. Dedique más tiempo al desarrollo personal y a actualizar su currículum y documentos personales. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): use su fuerza de voluntad para afrontar asuntos financieros y de salud. Cíñase a un presupuesto, haga ejercicio y coma bien. No siga a la multitud ni se inscriba en eventos que supongan un riesgo o lo lleven a la tentación. Manténgase fiel a lo que sabe que funciona y rodéese de quienes le ofrecen buenos consejos. Se destacan el crecimiento personal y el romance. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.