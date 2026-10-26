Horóscopo de hoy: día lunes 26 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Seth MacFarlane, 53; Cary Elwes, 64; James Pickens Jr., 72; Pat Sajak, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: subestimar o sobreestimar las cosas hará que cuestione su futuro. Este año, las emociones estarán a flor de piel y las relaciones exigirán su atención. Evaluar los pros y los contras de cada situación, y equilibrar las exigencias personales y profesionales facilitará su camino. Deje atrás el pasado; es hora de vivir su vida. Demuestre determinación para conseguir lo que desea y acercarse a quienes sean importantes para usted. Pasar a la acción reducirá la presión. Sus números son: 5, 19, 21, 29, 37, 43, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atractivo, generoso y proactivo. Es sensible y determinado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): confíe en sus instintos y haga lo que sea necesario. Invierta su tiempo, energía y habilidades en algo que le haga sentir satisfacción personal y con su entorno. Exprese sus sentimientos e intenciones a quienes más le importen; así obtendrá la ayuda necesaria para marcar la diferencia. El amor, el romance y el compromiso cobran protagonismo. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): sea diligente con las normas y reglamentos, y asegúrese de cumplir a tiempo con sus tareas. Atienda los asuntos médicos o institucionales para evitar repercusiones por parte de las autoridades o instancias superiores. El desarrollo personal contribuirá a aliviar el estrés y a mantener un mejor equilibrio entre el trabajo y el ocio. Mostrar su frustración le pasará factura en el ámbito profesional. Esfuércese al máximo y se ganará el respeto de los demás. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): se avecina un cambio personal. Reflexione sobre su estilo de vida, sus relaciones más frecuentes y la convivencia cotidiana; busque calmar las situaciones en lugar de echar leña al fuego. Reduzca sus gastos generales, administre su presupuesto con prudencia y resístase a las tentaciones. Obtendrá mejores resultados cuando se ayude y ayude a los demás. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no esconda la cabeza como el avestruz. La clave para avanzar es la comunicación. Actúe con compasión, determinación y honestidad y logrará derribar barreras. Escuche, llegue a acuerdos y colabore. El conflicto genera rechazo, mientras que la sinceridad une. Preste atención a lo que consume, a sus actividades y a sus gastos. Haga las paces consigo y deje atrás el pasado. Es hora de nuevos comienzos. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mantenga bajo control sus pensamientos y emociones. Busque mejorar su entorno y crecer como persona. Un cambio de estilo de vida que implique deudas o nuevas responsabilidades exigirá decisiones difíciles. Si no logra un acuerdo con alguien importante en su vida, quizás necesite un cambio a nivel físico. Evalúe bien sus opciones antes de revelar sus intenciones. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): sea un líder, no un seguidor. Observe los cambios y aproveche su tiempo y energía para sacar partido a situaciones que escapan a su control, sin arriesgar su dinero, reputación ni contactos. Apóyese en su experiencia para calcular sus necesidades y los costos. Deje que sus acciones marquen el camino; el compromiso llegará por añadidura. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): establezca un presupuesto y desafíese a cumplirlo. Haga lo posible por reducir sus gastos generales y eliminar esos pequeños desembolsos recurrentes que apenas aprovecha. Considere asociarse con alguien para compartir gastos o buscar un trabajo a tiempo parcial que complemente sus ingresos. Opte por opciones de entretenimiento que sean económicas. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): elija con prudencia sus batallas. Evite reacciones exageradas ante las influencias externas. Céntrese en lo importante y dedique tiempo a actividades que disfrute. Priorice la paz y el amor, y evite la ansiedad y el caos. Deje que sus acciones hablen y no discuta sobre asuntos que no llevan a ninguna parte. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): haga a un lado el orgullo y las emociones para lograr los mejores resultados. Amplíe su perspectiva e investigue. Aproveche sus talentos, habilidades y experiencia, y muestre su mejor versión. Un cambio positivo puede elevar su rendimiento, productividad y posición. Dé un paso al frente; no tema mostrar a los demás lo que es capaz de alcanzar. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): cumpla sus promesas. No ofrezca más de lo que puede realizar. Organice con rigor su vida personal y profesional. Deberá rendir cuentas por cualquier discurso engañoso. Exprese sus ideas, escuche con atención y esfuércese por no defraudar a quienes confían en usted. Su fortaleza depende del eslabón más débil. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): sus acciones y palabras tienen peso. Si deja que las emociones se impongan al sentido común, podría arrepentirse de algo que diga o haga. Tómese un respiro, dese un gusto, replantee sus objetivos y trace un plan positivo para avanzar. Siga a su corazón y haga realidad la vida que desea. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): los gastos emocionales pueden convertirse en un problema. Revise su estrategia financiera y establezca un presupuesto que le permita ahorrar más de lo que gasta. No asuma compromisos que excedan sus posibilidades ni aparente tener más recursos de los reales. Escuche a los expertos y cuide su bienestar físico y financiero. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.