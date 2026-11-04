Horóscopo de hoy: día miércoles 04 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Matthew McConaughey, 57; Ralph Macchio, 65; Jeff Probst, 65; Kathy Griffin, 66.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tómese su tiempo, analice las posibilidades y concéntrese en lo que es factible. Es inútil perder el tiempo en proyectos, personas o situaciones sobre las que no tiene control. Propóngase aprovechar al máximo cada día y alcanzar un nivel de desempeño que supere al de cualquiera que decida competir con usted. Si se esfuerza al máximo y se presenta de la mejor manera, los resultados superarán sus expectativas. Sus números son: 6, 17, 20, 24, 32, 39, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intuitivo, constante y servicial. Es creativo y tiene principios.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): haga lo que pueda para marcar la diferencia. Sus aportes le abrirán camino a una nueva forma de ganar o utilizar su dinero. Se abrirán puertas, las entrevistas saldrán bien y surgirán oportunidades que cambiarán su vida. Si elije una senda marcada por la reflexión, la ayuda a los demás y la amabilidad encontrará beneficios personales, buenas asociaciones y tranquilidad. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): actúe con franqueza y sinceridad. Si se obstina, exagera o cae en la tentación de los excesos, no logrará alcanzar sus expectativas. Cuestione sus motivos y haga todo lo posible por evitar a quienes ejercen una mala influencia. Converse, aclare cualquier malentendido y busque la tranquilidad mental. Reduzca sus gastos para simplificar su vida. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): amplíe sus horizontes mediante actividades educativas, ayudando a quienes tienen menos suerte o explorando cómo convertir una afición en una fuente de ingresos adicional. No espere a que las cosas lleguen por sí solas ni que las situaciones cambien sin que les dé un pequeño empujón. Si prepara el terreno para lo que está por venir, prosperará. Deshágase de lo que ya no le aporta nada. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no crea todo lo que oye. Haga preguntas y compruebe la validez de lo que le ofrecen. Cuide más de usted, su dinero y sus relaciones importantes. Si presta atención a los gestos se hará una idea fiel del carácter de alguien. Elija con cuidado sus palabras y prometa solo aquello que realmente pueda cumplir. No se deje llevar por el sueño de otros. Siga su propio camino. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): haga que sus objetivos sean la comodidad y el bienestar. Céntrese en reducir sus gastos generales y cancelar suscripciones u otros costos mensuales de los que pueda prescindir. Dedique más reflexión y disciplina a desarrollar las habilidades que más disfruta utilizar, y pase tiempo con personas que compartan su pasión, visión e inquietudes. El romance está escrito en las estrellas. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): ocúpese de los asuntos pendientes y abra espacio para cambios en su estilo de vida. Dejar atrás lo que frena su avance será liberador y le dará energía para emprender nuevos comienzos. Escuche su voz interior y haga lo que sea necesario para seguir a su corazón y a sus sueños. Las conversaciones darán lugar a nuevas conexiones y compromisos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ponga alma y corazón en lo que más le importa. Acercarse a sus seres queridos cambiará su estado de ánimo y las decisiones que tome a continuación. Un cambio en su estilo de vida motivará una renovación de imagen. Reestructure su rutina y su entorno, y céntrese más en ampliar su conciencia. El romance está en auge. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): establezca límites y diga no a la extravagancia. No ceda ante la presión. Cuanto menos tiempo dedique a intentar complacer a los demás, más tiempo tendrá para ocuparse de usted y de sus responsabilidades. Un cambio en la forma en que gasta, invierte y gestiona los trámites burocráticos determinará el tratamiento que reciba y lo que puede lograr. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): deténgase, observe lo que ocurre a su alrededor y reconozca qué es viable. Es momento de dejar atrás lo que ya no es importante para usted y concentrarse en aquello que le hace bien. Marcar la diferencia en la vida de las personas necesitadas es una experiencia enriquecedora que transformará su perspectiva sobre la vida, el amor y la felicidad. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): avance con gratitud y una actitud sana y feliz. No permita que las decisiones ajenas se conviertan en su responsabilidad. Ofrezca sugerencias, no ayuda práctica. Demuestre madurez y sensatez al gestionar asuntos relacionados con dinero y salud. Diga lo que piensa y sea tajante con cualquiera que le deba una disculpa o dinero. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): si quiere progresar necesita realizar cambios personales. Los avances en su carrera, reinventarse y redefinir lo que puede ofrecer le ayudarán a trazar un rumbo que mejore sus ingresos. El trabajo duro dará sus frutos, pero primero debe esforzarse más y elaborar un plan. Un cambio de imagen reforzará su confianza. El romance se ve favorecido. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): enfrente sus miedos y emociones, y tome medidas para liberarse de contratiempos, tormentos y pérdidas. Reconozca lo que tiene y cómo puede aprovechar sus cualidades y contactos para salir adelante. El cambio no siempre es la solución; a veces basta con realizar pequeñas modificaciones en lo que hace y en cómo lo hace. Dé a conocer quién es y lo que sabe hacer. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.