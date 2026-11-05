Horóscopo de hoy: día jueves 05 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kevin Jonas, 39; Tatum O’Neal, 63; Bryan Adams, 67; Art Garfunkel, 85.

FELIZ CUMPLEAÑOS: la claridad es la clave para avanzar. Este año no se ande con rodeos. Diga lo que piensa y lleve a cabo sus planes. El progreso llega de la mano de la disciplina, el trabajo duro y la precisión. Evite cualquier controversia que surja. Su misión es terminar lo que empieza. Una actitud optimista fortalecerá su posición y le permitirá mantener el rumbo. Mantenga sencillos sus planes y no permita que nadie desvíe su camino. Sus números son: 2, 13, 24, 28, 30, 36, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es astuto, carismático y directo. Es receptivo y reflexivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): comprométase, siga adelante, deje atrás el pasado y avance con optimismo. Tiene mucho que ganar si expresa con franqueza lo que quiere y necesita, y qué acciones piensa emprender para alcanzar sus metas. Tome la iniciativa, haga que las cosas sucedan y utilice sus habilidades y experiencia para marcar la diferencia. El beneficio personal se ve favorecido. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): emprenda un camino que le permita sentirse bien con lo que hace y marcar la diferencia. Es momento de florecer y de establecer metas que satisfagan su alma. Cambiar su fuente de ingresos y gestionar sus finanzas podría generar conflictos internos; pero al final seguir a su corazón dará sus frutos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): déjese llevar por la corriente y acepte cualquier cambio que se presente y prosperará. La clave es hacer que las circunstancias jueguen a su favor. Dedique tiempo y esfuerzo a mejorar su hogar y facilitar su vida. Se vislumbran oportunidades favorables para comprar, vender, mudarse o emprender algo nuevo. El romance está escrito en las estrellas. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tómese un momento para evaluar las situaciones y determinar qué le conviene. No descarte posibilidades favorables por falta de perspectiva. La confianza en usted, sumada a su inteligencia, le ayudará a avanzar y a lograr sus objetivos. Utilice su experiencia y su intuición para fomentar su crecimiento financiero. Evite las tentaciones y los gastos innecesarios. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): deje que sus acciones hablen por usted. No espere a que alguien critique o se queje. Ocúpese primero de sus responsabilidades y transformará el conflicto en reconocimiento. Una propuesta para generar ingresos o una inversión requerirá su presencia. Manténgase disponible cuando surjan oportunidades de obtener ganancias económicas o profesionales. Una asociación con alguien a quien quiere le ayudará a reducir el estrés al compartir gastos. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): dialogue abiertamente con aquellas personas que pueden influir en sus decisiones de vida. Escuche y busque el asesoramiento de expertos. Infórmese sobre las normas y requisitos que puedan ayudarle a progresar. Los cambios pueden ser positivos si los gestiona bien. Respetar las reglas y expresar con sinceridad sus necesidades facilitará llegar a acuerdos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): póngase en el centro de atención y deje que su presencia, encanto y capacidad conduzcan a la victoria. Su nivel de organización y disciplina, junto con su habilidad para integrar sugerencias innovadoras conducirán a una posición de liderazgo. Es hora de familiarizarse con su entorno y formar su equipo de apoyo. Las oportunidades llegan a quienes inician el cambio. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): exprésese con claridad para evitar rectificaciones. La forma en que se cuida y protege su reputación determinará sus logros. Abordar con pasión a los asuntos que le conciernen le dará ventaja para concretar sus objetivos. Invierta su energía donde realmente importa, sin perder el tiempo con situaciones o personas que escapan a su control. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tome la iniciativa y avance a toda marcha. Evite que las emociones provoquen un desvío en su camino. Céntrese en aquello que le permita alcanzar sus metas. Se presenta una oportunidad inesperada que encaja perfectamente con sus planes. Aproveche cada ocasión para desarrollar, presentar y promover aquello que le permita avanzar. El romance se ve favorecido. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): céntrese en concluir sus tareas. No se distraiga ni permita que otros ejerzan presión para que malgaste su tiempo. Elija lo que considere correcto y trabaje por su cuenta. Ceder ante la presión solo le traerá problemas. Aléjese de los conflictos y situaciones que frenen sus planes. Establezca límites y priorícese. Evite eventos que consuman su tiempo sin ofrecer nada a cambio. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención. Los gastos impulsivos o comprometerse con algo antes de tiempo podrían hacer que retroceda. Realice cambios en su hogar que alivien su situación financiera o resuelvan tensiones domésticas. Una actitud positiva le ayudará a transformar lo negativo en positivo. Transforme sus miedos en oportunidades. El crecimiento personal se ve favorecido y el amor está en auge. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): comparta sus preocupaciones antes de que sea demasiado tarde. Tomar la iniciativa es su mejor opción, especialmente en proyectos conjuntos, cuestiones de salud o documentos legales. Será necesario modificar un compromiso emocional o financiero para evitar hacerse cargo de errores ajenos. Cíñase a la verdad y evite que se aprovechen de usted. ***