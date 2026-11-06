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Horóscopo de hoy
06 de noviembre de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día viernes 06 de noviembre para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last
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CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Emma Stone, 38; Kelly Rutherford, 58; Maria Shriver, 71; Sally Field, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: haga planes, establezca metas y un presupuesto. Este año considere realizar cambios que impulsen sus objetivos. Establezca contactos, aprenda y comparta su visión con personas que aporten ideas para sus proyectos. Hacer demasiado y demasiado rápido será su perdición. Empiece poco a poco y gane impulso. Confíe en sus instintos, investigue y cíñase al presupuesto. Busque recortes fiscales, incentivos y otras opciones que ayuden a alcanzar su meta. Sus números son: 9, 14, 22, 26, 33, 41, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es audaz, valiente y talentoso. Es franco y orgulloso.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): evalúe sus relaciones. Analice a qué personas y actividades puede dedicar tiempo, y adapte sus planes. Una inversión o un cambio financiero que implemente dará sus frutos. Las mejoras en el plano físico serán costosas, pero eficaces. Dedique energía a contribuir a algo significativo. La forma en que se presenta y muestra su experiencia conducirá a mejores oportunidades. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): simplifique sus planes y su presupuesto. Vivir dentro de sus posibilidades y hacerse cargo de sus responsabilidades le ayudará a evitar tentaciones y a alejarse de quienes ejercen presión para que participe en algo que los beneficia más que a usted. Sea inteligente, diga «no» y haga aquello con lo que se sienta a gusto. No adopte los sueños de otros; cree los suyos propios. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): viva, aprenda y prospere. Aproveche sus cualidades, amplíe su formación y postúlese a puestos que le permitan ganar dinero haciendo algo que disfrute. Dedique energía a mejoras en el hogar que le hagan sentir bien con usted y con su entorno. Comparta intenciones y sentimientos con alguien especial. Póngase en forma, haga ejercicio y renuévese. El romance se ve favorecido. *****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): piense antes de actuar. Si no verifica los hechos surgirán problemas. No suponga que todos están en la misma sintonía que usted. Alguien podría aprovecharse si cree todo lo que escucha. Preste atención a los detalles, defienda sus propios intereses y no permita que nadie utilice la manipulación para sacarle ventaja. Use su intelecto y su aguda memoria para ganarse el respeto de los demás. **

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): elija bien sus palabras y marque la diferencia. El enojo no resuelve nada; el sentido común, las alternativas saludables y una actitud positiva mejorarán el resultado. Los gestos amables, el desarrollo personal, el romance y el retribuir a quienes apoyaron sus esfuerzos mejorarán su día. El romance está en auge y un cambio en su estilo de vida resulta atractivo. ****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): antes de comprometerse a invertir, donar o participar en un proyecto conjunto evalúe los costos. Mantener una conversación abierta le ayudará a identificar posibles pérdidas. No ceda ante quienes exageran los resultados para lograr su participación. Lo mejor es que siga su propio camino y mantenga el control de su dinero y de su éxito. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): déjese guiar por sus emociones y permita a su conciencia decidir correctamente. La disciplina, el ingenio y la creatividad favorecerán cambios positivos en casa o mediante actividades educativas. Ampliar sus cualificaciones dará impulso a sus sueños. Dedicar tiempo a una causa solidaria propiciará un encuentro interesante. El romance está escrito en las estrellas. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): satisfaga sus necesidades en primer lugar. No ceda ante quienes dan órdenes en lugar de valerse por sí mismos. Analice la situación, defina sus objetivos y ponga sus planes en marcha. Céntrese en sus prioridades y procure salir adelante por sus propios medios. La dedicación y el entusiasmo revelarán su potencial. Si no deja nada al azar, no se decepcionará. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): cree un espacio para relajarse, aprender, crecer y encontrar su felicidad. Es hora de expandir su mente, dejar atrás el pasado y explorar nuevas posibilidades. Rediseñe su espacio para adaptarlo a sus necesidades y dedique su energía a metas que le permitan sentirse bien con quien es. Persiga la felicidad y la paz. ****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tome las riendas en lugar de dejarse controlar. Si le da a alguien carta blanca para que tome decisiones por usted surgirán problemas. Reitere sus deseos y consiga acuerdos por escrito. No apresure los trabajos que requieren precisión y detalle. Busque ofertas para aliviar su presupuesto. Adopte un estilo de vida más saludable. Incorpore el ejercicio a su rutina diaria. **

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): el cambio requiere tiempo, energía y previsión. No se desvíe de sus objetivos por complacer a los demás; lo importante es que usted se sienta a gusto con lo que suceda. Los eventos para conocer gente serán beneficiosos y le ayudarán a conocer a alguien especial. Una empresa conjunta parece lucrativa y los incentivos legales serán un estímulo para dejar atrás el pasado. *****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): verifique vencimientos, firme documentos, renueve contratos y atienda problemas médicos. Mantener al día los asuntos personales y financieros será tranquilizante. Converse con sinceridad y comparta sus planes a largo plazo. Una oportunidad de utilizar sus habilidades físicas para progresar o ponerse en forma atraerá elogios e interés romántico. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.

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