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Horóscopo de hoy
10 de noviembre de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día martes 10 de noviembre para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last
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CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Miranda Lambert, 43; Ellen Pompeo, 57; Tracy Morgan, 58; Michael Jai White, 59.

FELIZ CUMPLEAÑOS: evalúe las situaciones y elija con prudencia. Es fácil tomar atajos o eludir responsabilidades, pero todo tiene un precio. Haga un balance de sus acciones y valórese. Las oportunidades son un regalo que requiere cuidado para poder dar frutos. No ignore su papel ni dé nada, ni a nadie, por sentado. Su reputación depende de sus actos, no de sus palabras; por eso, actúe con elegancia, dignidad y una mente abierta. Sus números son: 6, 13, 21, 28, 35, 39, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, posesivo y enérgico. Es carismático y obstinado.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tiene más control del que imagina. Use su ingenio y sea prudente con sus gastos; así logrará una base sólida que le permita destacar en el trabajo o en su vida personal. El cambio está a su alcance, y depende de usted hacerlo realidad. Proyecte la imagen adecuada, actúe con confianza y promueva aquello que desea llevar adelante. *****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): escuche las instrucciones, aclare dudas y cumpla con las tareas correctamente y a tiempo. No se cargue con más de lo que puede manejar, ni permita que se aprovechen de usted. Lleve un registro, establezca un presupuesto y eluda los conflictos emocionales. Evite las tentaciones y las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si usa su imaginación, las sugerencias y soluciones que proponga serán bien recibidas. Si dedica su tiempo a cambiar lo que le preocupa puede marcar la diferencia. Si da un paso al frente y cumple con su parte, las recompensas harán que sus esfuerzos valgan la pena. El crecimiento personal y el beneficio están a su alcance; se abrirá una ventana de oportunidades. El romance se ve favorecido. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): investigue y analice las posibilidades antes de decidir. Hay demasiadas variables en juego como para permitirse un error. Proteja su bienestar físico frente a posibles lesiones o enfermedades. Evite las aglomeraciones; ayude desde la distancia. Sea fiel a sus creencias, pero mantenga una actitud amable hacia quienes hayan elegido un camino diferente. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): piense antes de actuar. Evalúe las repercusiones. Establezca límites y normas para dejar clara su postura y sus objetivos; así, las personas adecuadas se alinearán con usted. Se presenta una oportunidad prometedora de compra o venta. Céntrese en sus inversiones, en su forma de ganarse la vida y la gestión de su dinero. *****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): diga lo que piensa y haga las paces con las personas que le importan. Encuentre la manera de llevarse bien y trabajar con lo que tiene y con quienes pueden ser un apoyo valioso. El cambio no siempre es la solución, pero acercarse a los demás le ayudará a descubrir alternativas que serán su guía en momentos difíciles. Muestre compasión y disposición para llegar a acuerdos. ****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): dedique tiempo a desarrollar en quién quiere convertirse. Aprenda, gane experiencia y cuestione todo aquello que no comprenda. Reflexione sobre el uso de sus ingresos y destine fondos a organizaciones que puedan generar cambios positivos. Manténgase receptivo a las relaciones enriquecedoras. El romance está escrito en las estrellas. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): actúe con integridad, cumpla con sus obligaciones y cuide los detalles. La forma en que gestione su día determinará los resultados. Evite la acumulación o prometer más de lo que puede cumplir. Exprésese con claridad. Ofrezca solo lo viable y termine lo que empiece. La falta de criterio, las tentaciones y el orgullo obstaculizarán su éxito. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ya es hora de cambiar. Evalúe lo que haya dejado de ser una ventaja. Ordene su hogar y su vida, y avance hacia lo que despierte su entusiasmo. Ponga en marcha sus planes, aprenda sobre la marcha y atienda sus necesidades. La pasión por la vida y el amor junto con la responsabilidad por su felicidad, le ayudarán a destacar. El crecimiento personal se ve favorecido. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención a los detalles y vaya más allá del deber. Mantener una buena reputación le ayudará a posicionarse para progresar. Muéstrese fuerte, servicial y transmita confianza; así logrará superar a cualquier competidor. No tema cuestionar aquello que parezca poco creíble. Tome el control en lugar de dejarse controlar. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dedique más energía a mejorar sus finanzas. Postúlese para un puesto que le interese. Prepárese para realizar ajustes personales que le ayuden a satisfacer sus necesidades. Si renueva su imagen, ganará confianza y recibirá elogios de las personas que le importan. Acepte los nuevos comienzos y cuídese. El amor y el romance están escritos en las estrellas. ****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): sume fuerzas con personas que persiguen objetivos similares. Ordene sus finanzas y atienda los ajustes necesarios con relación a su salud o su estilo de vida. No permita que las emociones lo lleven a tomar decisiones irracionales. Tómese un momento para dar un paso atrás, evaluar sus opciones y revisar su agenda, asegurándose de priorizar los asuntos más urgentes. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.

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