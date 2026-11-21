CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Luke Tennie, 32; Michael Strahan, 55; Björk, 61; Goldie Hawn, 81.

FELIZ CUMPLEAÑOS: mantenga la vida sencilla, use el sentido común, haga sus deberes y elabore un plan. Puede ser que desee un cambio, pero el tiempo está de su lado; si se apresura cometerá errores. Establezca un presupuesto financiero y reserve tiempo para divertirse, relajarse y para las aficiones que aportan entusiasmo. Necesitará fuerza y valentía si quiere alcanzar sus objetivos. Las perspectivas de éxito profesional y financiero son prometedoras. Sus números son: 9, 16, 22, 29, 35, 38, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es impaciente, expresivo e influyente. Es exigente y minucioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): a toda máquina. Es momento de avanzar y asumir la responsabilidad de su felicidad. La vida es lo que usted hace de ella. Puede dejar que la negatividad sea su perdición o apuntar a las estrellas y convertir cada instante en un recuerdo entrañable. Involúcrese y pruebe algo nuevo. Actúe con atención plena, valentía y amor en todo lo que haga. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): aborde sus preocupaciones, analice cada detalle y no deje nada al azar. Establezca límites y estándares elevados en cuanto a gastos, entretenimiento y tratos con instituciones o figuras de autoridad. Manténgase al tanto de las novedades y diga no a la tentación. No espere obtener algo a cambio de nada. Aléjese de los comportamientos inadecuados. Priorícese. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ocúpese de los asuntos domésticos pendientes. Ordene y despeje un espacio para un nuevo proyecto o para recibir a amigos y familiares. Las conversaciones que mantenga y las sugerencias que reciba aportarán claridad y le ayudarán a tomar mejores decisiones. Las mejoras físicas resultarán mejor de lo esperado; prepárese para recibir comentarios positivos. El romance está escrito en las estrellas. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): siga adelante hasta cumplir con todas sus responsabilidades. No permita que las emociones influyan en sus decisiones. Elija hacer lo correcto y aléjese de aquellos que intenten influir en usted o recurran a la intimidación. Cuídese de lesiones o enfermedades. Evite las aglomeraciones, los hospitales, o los lugares o personas que agoten su energía y afecten su equilibrio emocional. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): puede divertirse sin excesos. Establezca límites para no quedar en una posición vulnerable. Sus prioridades son mantener la dignidad, su reputación y su capacidad de tomar decisiones acertadas. Elija actividades que enriquezcan su cuerpo, mente y alma, en lugar de comportamientos que lleven a tomar malas decisiones. Le espera un crecimiento tanto personal como financiero. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): revise sus decisiones. No se deje empujar en un rumbo que no desea seguir. Si debe llegar a un acuerdo, elija lo que sea justo. Mantener el equilibrio y la integridad le dará la influencia necesaria para alcanzar sus objetivos. Un encuentro con familiares o amigos le dará la esperanza de un futuro mejor. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): las personas que conozca y las conversaciones que mantenga cambiarán su perspectiva sobre a quién ayudar o con quién entablar relaciones cercanas. Aléjese de aquellos que piden demasiado y ofrecen poco a cambio. Su tiempo, energía y aportes son más valiosos de lo que imagina. Prepárese para el éxito y haga lo que sea mejor para usted. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): establezca límites, aléjese de las tentaciones y disfrute cosas que pueda permitirse sin alterar su estilo de vida. La falta de moderación afectará su reputación y generará vulnerabilidad. No mezcle los negocios con el placer ni caiga en engaños. Tiene mucho que ganar si confía en sus talentos y habilidades, y los utiliza con inteligencia. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ganará perspectiva y conocimientos si escucha, se interesa por personas y temas que le atraen y participa en actividades que acerquen sus sueños a la realidad. Organizar o asistir a un evento que le brinde una visión de lo que es posible le ayudará a decidir cuál será su próximo paso. Mantenga los costos bajos y sus planes sencillos. Use el sentido común. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): analice cada situación y considere si su carrera profesional o sus finanzas podrían verse comprometidas. Consulte a un experto, pero verifique también los datos y elabore un plan que se adapte a sus necesidades. Tome el control y evitará que se aprovechen de usted aquellos que solo buscan su propio beneficio. Ante la duda, retírese, reflexione y espere. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): invierta en usted y contribuya a un cambio positivo en su estilo de vida. Reflexione sobre su bienestar emocional y sobre qué le brinda felicidad o tristeza. Rodéese de personas que le recuerden todo lo que vale. Tiene mucho que ganar si deja atrás el pasado y dedica su energía a las personas y aficiones que le brindan felicidad. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): al tratar asuntos de salud, legales o financieros, preste atención a los detalles y defienda sus propios intereses. Exprese sus preferencias y no permita que otros tomen el control de sus decisiones. No revele sus intenciones hasta estar en condiciones para poner sus planes en marcha. No deje que el orgullo o las emociones le salgan caros. Siga las reglas. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.