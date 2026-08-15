Interior
15 de agosto de 2026 a la - 18:34

Caapucú conmemoró 239 años con mensajes de identidad, valores y tradición en su desfile

Con desfile estudiantil, la escuela Mujer Paraguaya rinden homenaje a Caapucú por sus 239 años de fundación.
Con desfile estudiantil, la escuela Mujer Paraguaya rinden homenaje a Caapucú por sus 239 años de fundación.Emilce Ramírez

CAAPUCÚ. Durante el desfile estudiantil en el que se conmemoraron los 239 años de creación distrital, escolares locales instaron a cultivar valores y rindieron homenaje a los Niños de Acosta Ñu.

Por ABC Color

En el marco de los 239 años de la creación como distrito, ubicado en el departamento de Paraguarí, a 141 kilómetros de Asunción, se desarrolló hoy el festejo cultural en la plaza Héroes del Chaco.

La supervisora Blanca Viera y el suboficial Junior Escobar izaron el pabellón patrio.
La supervisora Blanca Viera y el suboficial Junior Escobar izaron el pabellón patrio.

La apertura del desfile estudiantil, que se desarrolló sobre la ruta PY01, estuvo a cargo de la supervisora pedagógica Blanca Viera, quien dio inicio al acto tras desatar la cinta tricolor junto al intendente local Gustavo Penayo Arce (ANR-HC) y directores de instituciones educativas.

En la apertura del desfile estudiantil, el intendente Gustavo Penayo Arce (ANR-HC), pidió oración por Caapucú para que siga progresando.
En la apertura del desfile estudiantil, el intendente Gustavo Penayo Arce (ANR-HC) pidió oración por Caapucú para que siga progresando.

En la ocasión, Penayo Arce (ANR) valoró el esfuerzo realizado por los docentes de cada institución educativa, directivos y padres de familia, quienes prepararon a los estudiantes y los vistieron de gala para participar de la celebración.

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Penayo pidió a los presentes elevar una oración para que Caapucú pueda seguir progresando.

Las chiroleras del Colegio Nacional Mariscal José Félix Estigarribia saludaron a Caapucú por sus 239 años de fundación.
Las chiroleras del Colegio Nacional Mariscal José Félix Estigarribia saludaron a Caapucú por sus 239 años de fundación.

Pancartas con mensajes de identidad y valores

Durante el desfile, docentes, directivos y padres de familia de la escuela básica N°5371 Espíritu Santo portaron pancartas con mensajes alusivos a la identidad y las tradiciones de Caapucú. “Celebramos a nuestro pueblo, cuna de ganaderos y tierra del más delicioso dulce de leche, honor a quienes trabajan el campo y endulzan nuestra historia”, expresaba una de las pancartas.

La Escuela Básica N.° 5371 Espíritu Santo saludó a Caapucú, honrando a quienes trabajan el campo y endulzan nuestra historia.
La Escuela Básica N.° 5371 Espíritu Santo saludó a Caapucú, honrando a quienes trabajan el campo y endulzan nuestra historia.

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Asimismo, otro grupo de la misma institución educativa instó a la comunidad a “cultivar la mente con conocimiento y el corazón con valores”.

Alumnos lucieron trajes alegóricos y rindieron homenaje a los Niños Mártires de Acosta Ñu.
Alumnos lucieron trajes alegóricos y rindieron homenaje a los Niños Mártires de Acosta Ñu.

En otro momento, un alumno de la Escuela Coronel Vicente Mongelós vistió un atuendo alegórico en homenaje a los Niños de Acosta Ñu.

Escuela Mujer Paraguaya saludó a Caapucú

Los alumnos de la escuela Mujer Paraguaya también participaron del desfile portando una pancarta de salutación por el aniversario del distrito.

“¡Feliz 239 Aniversario Caapucú querido!”, expresaba el cartel, acompañado de la denominación “Ciudad de la Mina y el Ganado”.

Las estudiantes de la escuela Mujer Paraguaya rindieron homenaje a Caapucú.
Las estudiantes de la escuela Mujer Paraguaya rindieron homenaje a Caapucú.

La pancarta recordaba además que Caapucú fue fundada por Pedro Melo de Portugal el 15 de agosto de 1787 y cerraba con el mensaje: “¡Viva Caapucú de gente amable y laboriosa!”.

Alumnos de la escuela Mujer Paraguaya saluda a Caapucú por los 289 años de fundación distrital.
Los estudiantes de la escuela Mujer Paraguaya desfilan en Caapucú para conmemorar el aniversario del distrito.

Más de 20 instituciones educativas participaron de esta jornada cívica, la actividad continúa esta noche con una fiesta bailable en el polideportivo municipal de Caapucú.