Caapucú conmemoró 239 años con mensajes de identidad, valores y tradición en su desfile

En el marco de los 239 años de la creación como distrito, ubicado en el departamento de Paraguarí, a 141 kilómetros de Asunción, se desarrolló hoy el festejo cultural en la plaza Héroes del Chaco.

La apertura del desfile estudiantil, que se desarrolló sobre la ruta PY01, estuvo a cargo de la supervisora pedagógica Blanca Viera, quien dio inicio al acto tras desatar la cinta tricolor junto al intendente local Gustavo Penayo Arce (ANR-HC) y directores de instituciones educativas.

En la ocasión, Penayo Arce (ANR) valoró el esfuerzo realizado por los docentes de cada institución educativa, directivos y padres de familia, quienes prepararon a los estudiantes y los vistieron de gala para participar de la celebración.

Lea más: Caapucú: Museo Casa-Oratorio Cabañas, tesoro histórico a descubrir en fechas patriasEste artículo

Penayo pidió a los presentes elevar una oración para que Caapucú pueda seguir progresando.

Pancartas con mensajes de identidad y valores

Durante el desfile, docentes, directivos y padres de familia de la escuela básica N°5371 Espíritu Santo portaron pancartas con mensajes alusivos a la identidad y las tradiciones de Caapucú. “Celebramos a nuestro pueblo, cuna de ganaderos y tierra del más delicioso dulce de leche, honor a quienes trabajan el campo y endulzan nuestra historia”, expresaba una de las pancartas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Caapucú: Ciudad pequeña, pero rica en minerales y ganadería

Asimismo, otro grupo de la misma institución educativa instó a la comunidad a “cultivar la mente con conocimiento y el corazón con valores”.

En otro momento, un alumno de la Escuela Coronel Vicente Mongelós vistió un atuendo alegórico en homenaje a los Niños de Acosta Ñu.

Escuela Mujer Paraguaya saludó a Caapucú

Los alumnos de la escuela Mujer Paraguaya también participaron del desfile portando una pancarta de salutación por el aniversario del distrito.

“¡Feliz 239 Aniversario Caapucú querido!”, expresaba el cartel, acompañado de la denominación “Ciudad de la Mina y el Ganado”.

La pancarta recordaba además que Caapucú fue fundada por Pedro Melo de Portugal el 15 de agosto de 1787 y cerraba con el mensaje: “¡Viva Caapucú de gente amable y laboriosa!”.

Más de 20 instituciones educativas participaron de esta jornada cívica, la actividad continúa esta noche con una fiesta bailable en el polideportivo municipal de Caapucú.