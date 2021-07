Larissa Sánchez: diseño paraguayo en Nueva York

Nació el 9 de septiembre de 1995. Después de cursar sus estudios en el colegio San José, viajó hasta Virginia, Estados Unidos, para seguir la secundaria en McClean Highschool, donde fue elogiada por su desempeño académico con un premio ‘Highlander Award’.

Entonces, su visión global de la industria apenas empezaba a crecer. La pasión por la moda y el diseño, de alguna manera, le llegaría desde su nucleo más familiar. “Viendo a mi abuela y a mi mamá apasionadas por lo que visten, sobre las nuevas tendencias… siempre me apasionó la moda y siempre supe que no quería estar en un rubro más convencional, sino crear mi propio camino”, comenta Larissa en entrevista con ABC TV.

Fue así que logró ingresar a una de las universidades de diseño más prestigiosas del mundo: Parsons The New School for Design. La preparación no fue menor: a sus 18 años partió rumbo a Nueva York para formar parte de un intenso curso de capacitación y desarrollo de portafolio de arte, y así aplicar a las mejores universidades de arte y diseño. Logró una beca parcial otorgada por el decano la mencionada universidad.

La tesis presentada se destacó por involucrar perfiles de casos de personas con ansiedad y depresión, transformando esas historias en piezas de accesorios, colaborando con artistas paraguayos y creando un sistema que vincula a la sustentabilidad en la moda con una mirada diferente. Los principales diferenciales que busca instalar: el camino hacia la sustentabilidad y la artesanía guaraní.

Mirá la entrevista a Larissa Sánchez, emitida en el programa Antes que Arda (viernes a las 22:00, por ABC TV):