Siguen los ataques entre Israel y extremistas palestinos de Hamas

Se trata del peor estallido de violencia en años entre el movimiento islamista en el poder en la Franja de Gaza e Israel, desencadenado por enfrentamientos entre policías israelíes y manifestantes palestinos en Jerusalén Este.

Del lado palestino, los ataques israelíes llevados a cabo con aviones y helicópteros dejan al menos 30 muertos, incluidos diez niños, y unos 125 heridos.

Las Brigadas Al Qasam (brazo armado de Hamás) aseguraron haber lanzado 137 proyectiles.

La Yihad Islámica, segundo grupo armado en Gaza, indicó que dos de sus líderes están entre los muertos.

En el lado israelí, los cohetes disparados por Hamás contra las ciudades de Asdod y Ascalón, ubicadas al norte de la Franja de Gaza, cobraron la vida de dos mujeres israelíes, dijo Netanyahu.

“Desde ayer (lunes) el ejército llevó a cabo centenares de ataques contra Hamás y la Yihad Islámica en Gaza (...) y vamos a intensificar aún más la fuerza de nuestros ataques”, dijo el jefe de gobierno, en un mensaje de vídeo, agregando que Hamás “iba a ser golpeado de una manera que no se espera”.

Ante la situación actual, el Ejército israelí movilizó a 5.000 reservistas y el jefe del Estado Mayor, general Aviv Kochavi, dijo que todas las unidades deben prepararse para una campaña más amplia que podría tener una duración indefinida.

El movimiento islamista Hamás afirmó el martes que había disparado 130 cohetes contra la ciudad israelí de Tel Aviv, donde sonaron las alarmas antiaéreas.

Hamás indicó que había lanzado ese ataque masivo en respuesta a la destrucción por parte israelí de un edificio de unas 12 plantas en Gaza en el que dirigentes del movimiento armado tenían sus oficinas.

Hamás también confirmó el ataque con cohetes también a la ciudad de Tel Aviv, sede de la mayoría de las embajadas, entre ellas la representación diplomática de Paraguay.

Alejandro Rubín, cónsul honorario paraguayo de Israel, dijo en diálogo con ABC que Palestina nada tiene que ver los ataques, sino el grupo terrorista Hamas. “Yo creo que ni los palestinos estarían contentos con todo lo que pasa”, sostuvo.

“Quieren volcar a que Israel es el culpable, desde ahí se van tomando escalas, es complicado entender la complejidad de Medio Oriente”, agregó el diplomático.

El grupo armado palestino había amenazado a Israel con una nueva escalada militar si sus fuerzas no se retiraban de la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén Este –tercer santuario del Islam– donde los enfrentamientos diarios entre palestinos y la policía israelí causó cientos de heridos desde el viernes pasado.

Mientras empezaban a caer cohetes, los habitantes de Jerusalén huyeron hacia los búnqueres por primera vez desde el conflicto de Gaza de 2014.

Las brigadas Qassam dijeron que los ataques con cohetes son una respuesta a las acciones israelíes en Sheij Jarrah y alrededor de la mezquita de Al Aqsa.

La escalada de la violencia “debe cesar inmediatamente” reclamó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

“Las fuerzas de seguridad israelíes deben ejercer la máxima moderación y calibrar el uso de la fuerza”, señaló Guterres, quien añadió que “el lanzamiento indiscriminado de cohetes y morteros contra los centros de población israelíes es inaceptable”.

Según medios, hasta ahora, ninguno de los mediadores que suelen comunicarse entre Hamás e Israel ha podido mitigar la situación, y no se ve una salida inminente a este pico de violencia.

El estatuto de Jerusalén

Desde el 3 de mayo se producen los ataques entre palestinos e israelíes, que dejan cientos de heridos en Jerusalén Este, anexada por Israel. El estatuto de Jerusalén es uno de los principales puntos de discordia. Israel considera a la ciudad como su capital “indivisible”, mientras que los palestinos quieren hacer de Jerusalén Este la capital de su futuro Estado.