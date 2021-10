Trump anuncia planes para lanzar nueva red social llamada ‘TRUTH Social’

“TRUTH Social” (VERDAD Social) será propiedad de Trump Media & Technology Group (TMTG) y se espera que inicie en versión beta para “invitados” el mes próximo. Ya está disponible para reserva en la App Store de Apple, indicó el grupo en un comunicado.

TMTG también pretende lanzar un servicio de video a la carta que pasará programas de entretenimiento “no-woke” y será dirigido por Scott St. John, productor ejecutivo de los programas “Deal Or No Deal” y “America’s Got Talent” .

Originado en Estados Unidos, el término ‘woke’ (despierto) alude a la visión promovida por socialistas, que trata de englobar a las personas, no como individuos, sino en función de diversos grupos sociales, según su raza, sexo, orientación sexual, etc.; y pretende que toda la sociedad acate sus dogmas.

“Creé TRUTH Social y TMTG para plantar cara a la tiranía de la Big Tech (las grandes corporaciones tecnológicas)”, dijo en el boletín Trump.

“Vivimos en un mundo en donde los talibanes tienen una amplia presencia en Twitter, sin embargo su presidente estadounidense favorito ha sido silenciado. Es inaceptable”, destacó el exmandatario.

Las mismas corporaciones que alegan que las opiniones de Trump deben ser silenciadas, dan pleno acceso al grupo extremista talibán que ha tomado el control en Afganistán, imponiendo el maltrato a mujeres, la persecución de homosexuales, entre otras actitudes fanáticas.

El grupo Trump Media & Technology se fundirá con la compañía Digital World Acquisition Corp (DWAC) para hacer de TMTG una empresa que cotiza en bolsa, según el boletín.

Libertad de expresión

La batalla por la libertad de expresión tuvo un punto emblemático cuando Facebook, Twitter, Instagram y otras plataformas de redes sociales mundiales lo censuraron cuando comenzó a denunciar las irregularidades que se vivieron en las elecciones presidenciales de 2019, donde se dio ganador al actual presidente Joe Biden.

Desde entonces, Trump ha buscado la manera de vencer esa censura.

Facebook vetó definitivamente a Trump.

Twitter eliminó la cuenta de Trump -que tenía más de 88 millones de seguidores- ante el “riesgo de que siga incitando a la violencia”, según alegó el gigante tecnológico.

Trump no ha hecho hasta ahora ningún anuncio sobre su futuro político.