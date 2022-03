Más de 3.500 detenidos por protestar contra la guerra en Rusia

La portavoz del Ministerio del Interior ruso, Irina Volk, dijo que las unidades del Ministerio del Interior de Rusia, en cooperación con otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, garantizaron el orden público en actos públicos no autorizados en varias entidades territoriales de la Federación de Rusia. En la ciudad de Moscú, unas 2.500 personas participaron en la acción no autorizada y 1.700 fueron detenidas. En la ciudad de San Petersburgo, el número de participantes fue de unos 1.500, de los cuales 750 fueron detenidos. En otras regiones, un total de 1.200 personas participaron en acciones no autorizadas y 1.061 fueron detenidas”.

Volk precisó que los detenidos se trasladaron a las dependencias policiales territoriales para su investigación y que se considera la cuestión de llevarlos ante la justicia.

Anteriormente, se difundieron llamamientos en Internet para que los rusos acudieran a las plazas centrales de las ciudades el 6 de marzo para protestar contra la operación militar especial en Ucrania

La Policía y la Fiscalía de Moscú, el Comité de Investigación y el Ministerio del Interior ruso advirtieron que se detendrían inmediatamente todos los intentos de celebrar actos que no fueran aprobados conforme a la ley por las autoridades ejecutivas y sus organizadores y participantes serían procesados.

Las personas que cometan ataques provocadores o acciones agresivas contra los agentes de la ley serán inmediatamente detenidas y castigadas de acuerdo con la ley.

Navalni instó a salir a las calles

El opositor ruso Alexéi Navalni -que está en prisión- instó a los rusos a salir a las calles todos los días para pedir la paz, pese a intimidaciones de las autoridades.

Hoy, los primeros arrestos tuvieron lugar en el extremo oriente del país y en Siberia, debido al desfase horario.

Según OVD-Info, más de 200 personas fueron detenidas en las ciudades de Novosibirsk y Ekaterimburgo.

También hay acciones en desarrollo en Moscú, donde la policía está desplegada en el centro. La ONG en defensa de los derechos humanos Memorial indicó que uno de sus miembros Oleg Orlov fue detenido en la plaza que está frente al Kremlin.

En el norte, una de las plazas céntricas de San Petersburgo, estaba cercada por la policía que estaba arrestando a personas.