Putin sobre alza mundial de precios: es culpa de la política “irresponsable del G7″

El foro BRICS está integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esta edición está a cargo de China. El G7 lo conforman: Estados Unidos., Alemania, Francia, Canadá, Reino Unido, Japón e Italia.

“Este no es el resultado de los últimos meses, ni mucho menos la consecuencia de la operación militar especial <...> para la protección de Donbás. Quiero enfatizar: el fuerte aumento de la inflación no ocurrió ayer. Es el resultado de varios años. Esto es el resultado de una larga y, además, enfatizo, irresponsable política macroeconómica de los países del G7, emisiones incontroladas y acumulación de deuda no garantizada”, indicó el presidente Vladimir Putin.

Ayer, el líder ruso pidió a una mayor cooperación para hacer frente a las “acciones egoístas” de los países occidentales.

Putin denunció los intentos de esos países de “servirse de mecanismos financieros para hacer que todo el mundo sea responsable de sus propios errores de política macroeconómica”.