Vice de Bolsonaro asegura que “no hubo fraude, no tiene sentido llorar más”

“Nosotros estuvimos de acuerdo en participar en un juego con otro jugador que no debería de haber jugado. Si estuvimos de acuerdo no hay nada que reclamar. A partir de ahí no tiene sentido llorar más, perdimos el juego”, zanjó Hamilton Mourao en una entrevista para el diario ‘O Globo’.

En otro momento de esa conversación, Mourao, que en primera vuelta fue elegido senador, ha insistido en que si bien bajo su punto de vista no hubo fraude, tal y como han estado denunciado quienes desde el domingo están bloqueando algunas de las principales carreteras del país, sí hubo “un jugador que no debió de haber jugado”.

En ese sentido, ha subrayado que las protestas tendrían que haberse producido cuando “el jugador que no debería haber jugado” fue autorizado. “Ahí deberían haber salido a las calles, pero no lo hicieron. Hay 58 millones de inconformes, pero aceptaron participar en el juego, así que tienen que calmarse”, dijo.

Persisten las protestas

Los aliados y los electores de Bolsonaro que han salido a protestar por los resultados de las elecciones e incluso piden una intervención militar sostiene que Lula da Silva no debería haber participado en las elecciones debido a unas sentencias por corrupción que después se comprobaron fraudulentas.

El Tribunal Supremo de Brasil decidió ponerle en libertad y anular sus condenas en marzo de 2021, recuperando así sus derechos políticos, después de que considerara que el tribunal que le juzgó carecía de competencias y posteriormente evidenciar que existió parcialidad durante un proceso en el que el juez Sergio Moro -posterior ministro de Justicia de Bolsonaro- ejerció como una suerte de fiscal.

Su balance de tres años

Mourao ha hecho balance de estos tres años como vicepresidente de Brasil, un cargo, ha dicho, que le ha ocasionado cierta “frustración” debido a las pocas competencias de las que dispone, a diferencia de otros regímenes presidencialistas.

“Lo que he aprendido es que hay que saber cuál es el papel de vicepresidente. La Constitución dice que el Ejecutivo es ejercido por el presidente y sus ministros, el vicepresidente es solo un apéndice”, ha lamentado Mourao, quien durante estos años ha protagonizado varias disputas dialécticas con Bolsonaro.

Sin embargo, ha negado que haya discutido públicamente con él y lo ha achacado a sus diferentes visiones de cómo hacer las cosas, ya que el ideario y el pensamiento es el mismo. “Nunca me estresé con él, ni me quitó el sueño. Tomo whisky todos los días antes de dormir, así que no pierdo el sueño”, ha confesado.