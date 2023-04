Expectativa en Francia por una decisión clave sobre la reforma jubilatoria

A las 18:00 (16:00 GMT, a las 14:00 de Paraguay), el Consejo Constitucional, garante de la Constitución, debe comunicar además si da el visto bueno a un pedido de referendo de la oposición para limitar la edad de jubilación a la actual de 62 años, que Macron quiere retrasar a 64 para 2030.

“Constitucional o no, ¡esta ley no la queremos!”, corearon este viernes cientos de jóvenes durante una manifestación en París horas antes. “No me hago ilusiones sobre la decisión”, dijo Camille Michel, una estudiante de 24 años.

La tensión es manifiesta. Las fuerzas de seguridad levantaron barreras antidisturbios ante la sede del Consejo, situada cerca del Museo del Louvre y donde se prohibieron las manifestaciones. Los nueve miembros de la institución también están custodiados.

¿Qué debe validar?

Su decisión no es fácil. Validar el retraso de la edad de jubilación y la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, a partir de 2027 para cobrar una pensión completa podría, para sus detractores, alimentar la “crisis democrática” que vive Francia.

En Hanches, a unos 60 kilómetros al suroeste de París, manifestantes interrumpieron la visita de la primera ministra Élisabeth Borne a un supermercado, para tratar el tema de la inflación, al grito de “no queremos la jubilación a 64 años”.

“El país no pasará página” de una reforma “injusta”, si es validada, advirtió la diputada izquierdista Mathilde Panot en la cadena LCI. Esto “no cierra el debate”, como pretende el gobierno, apuntó el legislador ultraderechista Sébastien Chenu.

“Mantener el rumbo”

Pese al rechazo de los sindicatos y de una mayoría de franceses, según los sondeos, Emmanuel Macron decidió el 16 de marzo adoptar por decreto su reforma, ante el temor de perder la votación en el Parlamento donde carece de mayoría absoluta desde junio.

Pero anular una ley que, según el gobierno busca evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, sería un revés para el presidente liberal, que se juega también poder aplicar su programa reformista durante su segundo mandato hasta 2027.

“Mantener el rumbo, ese es mi lema”, dijo hoy Macron durante una visita de las obras de restauración de la catedral de Notre-Dame en París.