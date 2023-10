Lo que deja el primer debate en Argentina: qué dijeron Milei, Bullrich y Massa

Las propuestas para combatir la inflación, la fuga de divisas, la dolarización de la economía o la eliminación del Banco Central dominaron el primer debate presidencial, previo a las elecciones del 22 de octubre en Argentina.

Los candidatos a la presidencia celebrarán otro debate el 8 de octubre, dos semanas antes de la primera vuelta electoral.

El ministro de Economía, Sergio Massa, aspirante a la presidencia por la coalición Unión por la Patria (peronistas de centro-izquierda), fue blanco de las críticas de los demás candidatos debido a la grave crisis económica que atraviesa el país, con una inflación anualizada de más de 120% y un índice de pobreza que supera el 40% de la población.

“Argentina está en decadencia. Si seguimos así en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo”, lanzó el candidato libertario de ultraderecha Javier Milei, favorito en los sondeos que proyectan su paso a una segunda vuelta electoral.

“Proponemos la reforma del Estado, desregular la economía, hacer privatizaciones y cerrar el Banco Central. Si me dejan, en 15 años Argentina podría alcanzar niveles de vida como Italia y Francia, si me dan 20 años, Alemania, y si me dan 30, Estados Unidos”, sostuvo este economista.

Milei, de 52 años, irrumpió en la política argentina en 2021, cuando fue electo diputado por la ciudad de Buenos Aires. En agosto de este año se convirtió en la sorpresa de las primarias presidenciales, en las que resultó el candidato más votado con 30% de los sufragios.

Inflación y devaluación

En su intervención, Massa, un abogado de 51 años, reconoció que la inflación es el peor problema de los argentinos y pidió disculpas por no haber podido disminuirla.

Aseguró que en caso de ser presidente, promoverá una ley de blanqueo de capitales, para que regresen al país los fondos depositados en el exterior sin pagar impuestos, junto con un plan de desarrollo exportador.

Pero sus declaraciones fueron criticadas por los demás candidatos. “Explícale a los argentinos cómo siendo el peor ministro de Economía vas a ser un buen presidente. Hiciste todo mal. Duplicaste la inflación”, lo increpó Patricia Bullrich, exministra de Seguridad en el gobierno de centro-derecha de Mauricio Macri (2015-2019).

Reproche a Massa y Milei

Myriam Bregman, candidata del Frente de Izquierda, le reprochó haber devaluado la moneda cerca de 20% el 14 de agosto, un día después de las primarias, para cumplir con una exigencia del Fondo Monetario Internacional con el cual Argentina tiene un acuerdo por 44.000 millones de dólares.

El debate de ayer giró en torno a la economía, pero también se debatió sobre educación y sobre derechos humanos, temas en los que Milei destaca por sus posiciones polémicas.

Cuando se cumplen 40 años de regreso a la democracia, Milei cuestionó que la dictadura haya causado 30.000 desaparecidos, como aseguran los organismos de defensa de los derechos humanos, y describió los años de la dictadura como una “guerra” entre fuerzas del Estado y guerrillas.

“No fueron 30.000 desaparecidos, son 8.753. Estamos en contra de una visión tuerta de la historia”, dijo Milei. A esa declaración respondió el presidente Alberto Fernández.

“Resulta insostenible que alguien siga negando y justificando la dictadura genocida que torturó, asesinó, robó bebés a los que cambió su identidad, generó desapariciones y condenó al exilio a decenas de miles de argentinas y argentinos”, escribió el mandatario en la red X, antes Twitter.