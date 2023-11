Presidente Peña acompañó a Joshua Duerksen, quien correrá en la F2

El presidente Santiago Peña acompañó a Joshua Duerksen, nuestro piloto que desde el 2024 correrá en la Fórmula 2, durante su test de postemporada en Abu Dabi.

En el lugar, el mandatario conoció al equipo que asistirá al piloto paraguayo, y presenció los pormenores de la prueba. Este es un hecho histórico que ubica a Paraguay por primera vez en un plano de alta competencia, dentro de este deporte de alta exigencia.

“Nosotros no dimensionamos todavía lo que significa que un paraguayo compita en la Fórmula 2. Joshua es el primer paraguayo que va a competir a un nivel como este, y representa no solamente una competencia deportiva, sino que nos da a entender que no hay límites para lo que los paraguayos podemos hacer, cuando nos encontramos con la oportunidad”, refirió el mandatario.

Por su parte, el joven piloto agradeció el acompañamiento del presidente Peña, no solo en lo personal y familiar, sino que también, sus gestiones para garantizar un importante patrocinador internacional para poder llegar a la F2.

En ese sentido, Peña destacó que, “en un esfuerzo conjunto salimos a buscar a nivel internacional el apoyo que Joshua precisaba para poder llegar acá. Desde lo público tenemos muchas necesidades que nos impedían pensar que esos recursos pudieran salir solo de allí, pero gracias a Dios encontramos personas y empresas importantes que están apostando a Joshua y en su persona al Paraguay”, refirió el mandatario.

Presidente Peña acompañó a Joshua Duerksen y firmó un memorándum de entendimiento

Posteriormente, el presidente Peña participó de la firma de un Memorándum de Entendimiento entre la empresa UPL, el Ministerio de Industria y Comercio, y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cabe destacar, que esta empresa es el principal sponsor de Joshua, para su presencia en la Fórmula 2.

Dicho convenio apunta a desarrollar programas de investigación y desarrollo en producción sostenible para el Paraguay. También, pretende explorar la oportunidad de lanzar o ampliar una gama de proyectos agrícolas sostenibles, para desarrollar una producción sustentable de alimentos.

Presidente Peña acompañó a Joshua Duerksen y se reunió con el presidente de la FIA

Por último, durante su estadía en el circuito de Abu Dabi, el mandatario mantuvo un importante encuentro con el presidente de la Federación Internacional del Automóvil – FIA, Mohammed Ben Sulayem, una destacada figura en el mundo del automovilismo, y piloto de rally de renombre.

A lo largo de su carrera, Ben Sulayem ha logrado numerosos éxitos y ha desempeñado roles importantes en el ámbito del motorsport. Así también, ha participado en varias competencias de rally, siendo conocido por su habilidad y éxito en la disciplina.

Además de sus logros como piloto, Mohammed Ben Sulayem ha desempeñado un papel fundamental en la administración y organización de eventos automovilísticos y desempeñó cargos importantes en la Federación de Deportes de Motor de los Emiratos Árabes Unidos.

El presidente Peña invitó al presidente de la FIA a visitar y conocer más Paraguay, para que a través suyo, otras importantes personalidades y empresarios pongan su interés en la posibilidad de emprender en nuestro país.