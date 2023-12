Mercosur cierra fila y posterga la firma del acuerdo con la UE

El principal escollo es la carta medioambiental enviada por los europeos en febrero pasado al Mercosur -integrado por Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina- cuyas nueve cláusulas fueron declaradas de “inaceptables” por estos países al considerar que incluían imposiciones “nocivas”.

El canciller paraguayo dijo ayer en Río de Janeiro que “durante este semestre hemos realizado ingentes esfuerzos para concluir las negociaciones con la Unión Europea, proceso iniciado hace más de 25 años, se han realizado avances que sin embargo no han sido suficientes para concluir con los temas que aún continúan pendientes”, y añadió que “el próximo semestre, continuaremos trabajando y trataremos de encontrar las flexibilidades y el balance que nos permita firmar este acuerdo”.

En otro momento, anunció que “como próxima Presidencia Pro Témpore, seguiremos impulsando la integración con países y bloques que comulguen nuestro ideal integracionista, con los que podamos sentarnos a debatir y a encontrar puntos en común”, y que “por ello impulsaremos acercamientos con países del Medio Oriente y Asia, países como le Emiratos Árabes Unidos, Japón y Corea del Sur serán nuestra prioridad. Buscaremos concluir los pendientes que tenemos con la Asociación Europea de Libre Comercio y propiciar su suscripción”.

El diplomático paraguayo fue tajante al afirmar que “ya no daremos seguimiento a procesos en los cuales no vemos las flexibilidades necesarias para avanzar, no debemos seguir desgastándonos y derrochando recursos, es suficiente, es tiempo de superar esta etapa y seguir adelante”.