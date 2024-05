Video: Djokovic recibió un botellazo en la cabeza

Apenas terminado el partido contra el polémico francés Corentin Moutet y en un gesto habitual del ganador del duelo, Djokovic se acercó a las tribunas que bordean el acceso a los vestuarios del Foro Itálico para firmar autógrafos o para someterse a una serie de selfies.

Uno de los fanáticos, según pudo le explicaron fuentes de la organización a la agencia EFE, al volcarse hacia abajo para acercar su fibrón, dejó escapar involuntariamente de su mochila una cantimplora que golpeó al serbio en la cabeza, dejando al jugador de rodillas contra el suelo abrazando su cabeza, dolorido tras el impacto, aunque salió por su propios medios.

Nole acudió a la enfermería para un examen médico, pero es probable que no necesite, ni siquiera, un solo punto al ser una herida muy superficial. Sin embargo, el serbio decidió no dar la usual rueda de prensa que ofrecen los ganadores tras cada partido.

Buen debut de Djokovic

Djokovic acababa de imponerse por 6-3 y 6-1 ante el francés Moutet (83) tras una hora y 25 minutos en su primer partido después de un mes. Ahora enfrentará al chileno Alejandro Tabilo (32), vencedor del alemán Yannick Hanfmann (59) por 6-3 y 7-6 (4).

El tenista serbio, de 36 años y único ganador de 24 títulos de Grand Slam, volvió al ruedo tras su derrota en semifinales del Masters 1000 de Montecarlo frente al noruego Casper Ruud, quien este viernes le dijo adiós a Roma en el estreno.

Antes del incidente que obligó a trasladarlo a la enfermería del estadio, el serbio agradeció el cariño del público, que desbordó la cancha central para verlo en acción. “Les agradezco su presencia. Siempre es hermoso ver tanta gente en un primer partido y para mí es un placer volver a Roma, que me dio mucho a lo largo de mi carrera y me brindó su apoyo en los momentos difíciles”, afirmó.

“Hoy comencé mal, pero después fui logrando ritmo y mejoré, sobre todo en el segundo set”, completó al aludir a la desventaja inicial de 1-3 en el primer set.

Ante Tabilo, Djokovic irá en busca de su triunfo número 1.100 en el circuito, tratando de avanzar en un torneo que -según anticipó- usará para prepararse con el foco puesto en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada que se iniciará el 20 de mayo, y en los Juegos Olímpicos de París.

El serbio no sumó títulos aún en esta temporada, en la que perdió en cuartos de final en Brisbane ante el australiano Alex De Minaur, en semifinales del Abierto de Australia con Sinner y en tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells frente al también italiano Luca Nardi, antes de caer en Montecarlo.

Triunfo de Cerúndolo y derrota para Navone

Al igual que Nole, tampoco celebró títulos este año el alemán Alexander Zverev, campeón del torneo en 2017 y finalista en 2018 que debutó con éxito en el Foro Itálico, donde mañana se presentará el ruso Daniil Medvedev (4), defensor del título, ante el británico Jack Draper.

El quinto del ranking y tercer preclasificado superó por 6-0 y 6-4 al australiano Aleksandar Vukic en una hora y 19 minutos. “Espero que sea sólo el comienzo”, afirmó el único alemán en haber conquistado este torneo, al augurar que espera “llegar lo más lejos posible” después de haberse despedido en octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo, en cuartos del ATP 250 de Munich y en octavos del Masters 1000 de Madrid.

Su próximo rival será el italiano Luciano Darderi (54), nacido en Villa Gesell y quien hoy eliminó al argentino Mariano Navone (31), flamante campeón en el Challenger de Cagliari, con parciales de 6-3 y 6-2 en una hora y 33 minutos de juego.

“Este partido era muy importante para mí. Recuerdo que hace algunos años estuve aquí como espectador”, afirmó Darderi, campeón en el ATP 250 de Córdoba y quien había perdido frente a Navone en el ATP 250 de Bucarest y en semifinales del Challenger de Cagliari que conquistó el argentino.

“Estoy muy contento porque estoy viviendo un sueño y no quiero seguir soñando”, agregó el italiano, que podría sufrir un duro despertar ante Zverev en tercera ronda, a la que también avanzó el estadounidense Ben Shelton (14), vencedor del ruso Pavel Kotov por 4-6, 6-3 y 6-4 y próximo rival del chino Zhizhen Zhang.

El búlgaro Grigor Dimitrov, décimo del ranking, también avanzó al superar por 7-5 y 6-4 al japonés Yoshihito Nishioka y chocará con el francés Terence Atmane, quien se imponía por 7-5 y 1-0 ante Lorenzo Musetti cuando el italiano se retiró. “No tenía energías y sentía que me iba a desmayar”, explicó Musetti, al afirmar que lamentaba su abandono y asegurar que intentó seguir “con todas mis fuerzas, pero no pude” tras haber “cancelado el entrenamiento del jueves porque estuve varios días con fiebre por un virus intestinal”.

Otro italiano que se despidió de Roma es Flavio Cobolli, eliminado por el estadounidense Sebastian Korda (27), que se impuso por 7-6 (8/6), 4-6 y 6-4 y será rival de su compatriota Taylor Fritz (13), vencedor del también italiano Fabio Fognini por 6-3 y 6-4 en una hora y 20 minutos.

Italia vio partir a Matteo Gigante, derrotado por 6-1 y 6-3 tras una hora y 17 minutos a manos del argentino Francisco Cerúndolo, quien viene de jugar los a cuartos de final en el reciente Masters 1000 de Madrid.

El porteño, vigésimo segundo del ranking ATP, enfrentará al ruso Karen Kachanov, decimoctavo del escalafón que este viernes se impuso por 6-4 y 6-4 ante su compatriota nacionalizado kazajo Alexander Shevchenko.

Otro sudamericano que avanza es el brasileño Thiago Monteiro (106), quien eliminó al australiano Jordan Thompson (35) por 6-1 y 6-3 tras una hora y 28 minutos.

Su próximo rival será el serbio Miomir Kecmanovic (58), que dio cuenta del noruego Ruud, séptimo del ranking, tras remontar un partido que lo tenía 6-0 abajo en el primer set y que terminó inclinando a su favor por 6-4 y 6-4.

Italia, que tras la ausencia de Sinner por lesión se quedó sin uno de los grandes favoritos a la victoria, celebró este viernes con Darderi y por Francesco Passaro (240), quien sorprendió al neerlandés Tallon Griekspoor (26) por 4-6, 6-3 y 7-6 (5).

Su próximo rival será el portugués Nuno Borges, vencedor por 6-4 y 6-4 del kazajo Alexander Bublik, decimoséptimo del ranking.

El abandono de Rybakina

En lo que hace a los abandonos, el más resonante fue el de Elena Rybakina, quien abdicó a la corona en Roma por sentirse indispuesta debido a una enfermedad y será reemplazada por la francesa Oceane Dodin, “lucky loser” y rival de la rumana Irina-Camelia Begu, a quien debía enfrentar la kazaja.

“Estoy muy decepcionada por tener que retirarme del torneo, pero desafortunadamente no me siento bien como para competir. Tengo gratos recuerdos de la pasada edición y no veía la hora de defender mi título porque Roma es especial para mí. Espero volver el próximo año”, comentó Rybakina.

Campeona en 2017 y 2018, la ucraniana Elina Svitolina sigue en carrera al derrotar por 6-0 y 6-2 a la italiana Sara Errani y jugará ante la rusa Anna Kalinskaya en la próxima ronda.

