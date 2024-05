Supremo surcoreano rompe precedente de 40 años al permitir la nulidad tras el divorcio

Según el precedente anterior, establecido en 1984, el Supremo del país asiático venía manteniendo la posición de que el matrimonio de una pareja divorciada no podía ser invalidado tras el divorcio por la falta de beneficios prácticos de hacerlo.

El nuevo precedente se produce a raíz de una demanda presentada por una mujer que se divorció de su marido en 2004 tras tres años e interpuso una demanda para su nulidad, alegando que la unión fue registrada sin su acuerdo real, según detalles recogidos por la agencia local de noticias Yonhap.

La mujer perdió la demanda en el fallo inicial, pero el Supremo revocó el fallo y envió el caso nuevamente al Tribunal de Familia de Seúl.

" Incluso si el matrimonio ya se ha disuelto mediante divorcio, se puede reconocer el interés de solicitar la confirmación de su nulidad " , señaló la tribunal en su decisión, en la que señala que la anulación puede ser un medio eficaz y adecuado para resolver todas las disputas matrimoniales a la vez.

El artículo 815 del Código Civil de Corea del Sur estipula que un matrimonio es nulo si no hay acuerdo entre las dos partes o si el enlace es entre parientes directos, pero el Supremo señaló en su mencionada decisión de 1984 que el matrimonio de una pareja divorciada no puede anularse posteriormente porque no existen beneficios reales derivados de la nulidad, lo que venía determinando el resultado hasta ahora de demandas de este tipo.