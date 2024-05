Israel-Hamás: el antisemitismo crece y “el mundo no quiere saber” lo que pasa, reflexionan

A diario, cientos de personas mueren en la Franja de Gaza, en medio de la guerra entre Israel y Hamás. Sergio Gryn, director académico en el Instituto Internacional de Liderazgo, de la Agencia Israelí de Cooperación para el Desarrollo señaló que hay un gran problema del Gobierno israelí a nivel diplomático.

“Israel viene perdiendo por goleada lo que tiene que ver con la diplomacia pública, partiendo la base de que sin lugar a dudas la imagen que hoy se está construyendo sobre Israel en el mundo va a tener consecuencias políticas directas, e incluso diría influencias hasta cierto modo existenciales. Hoy día el nivel de antisemitismo en el mundo creció muchísimo y creo que al final de cuentas gran parte de todo esto tiene que ver con no hacer un buen trabajo desde Israel, sencillamente para contar la verdad”, reflexionó en contacto internacional para ABC Cardinal.

Relató que precisamente ayer fue testigo de la exposición de “cantidades industriales” de testimonios filmados y materiales escritos por miembros de Hamás, que muestran a una persona militando para dicho grupo y “realizando terrorismo puro”, y a la vez siendo parte de la Oficina para Refugiados de las Naciones Unidas para Palestinos.

“¿Israel por qué no trabaja de forma correcta? Presentando estos materiales al mundo... Es un debate bastante importante, decían que no se sacaba al mundo por la privacidad de niñas, niños y todos los jóvenes... porque vi ayer violaciones, asesinatos con la mayor crueldad, acuchillamientos para que las personas mueran desangrándose, cosas horrorosas, durísimas, que el mundo realmente no conoce”, detalló.

Así también, aseguró que los números de hospitales de Hamás que salen en la prensa son construidos por el Ministerio de Salud del Hamás. “¿Y la evidencia de que esos números son ciertos o no? Uno le cree más a un ente terrorista que a un Estado democrático”, enfatizó.

Intereses políticos internos y “antisemitismo puro”

En otro momento, Gryn señaló que en la mayoría de los países de la Unión Europea la gente no puede diferenciar un movimiento dictatorial islamita con el pueblo palestino en general. “El mundo no es que no sabe, no quiere saber muchas veces, por determinados intereses”, declaró.

En ese sentido, dijo que uno de esos “intereses” guarda relación con la misma política interna de los países, puesto que considera que los partidos ven como una ventaja la utilización de estos discursos para conquistar a las minorías de grupos inmigratorios. “Es un interés claro que se da en muchos países de la Unión Europea, cuál es el tema al final no les interesa tanto, lo que interesa es ganar la próxima elección”, planteó.

Dijo que si se ponen a analizar el discurso, esos grupos están apoyando a un “movimiento terrorista, dictatorial hacia su propio pueblo”. Aseguró que para entender lo que está pasando solo se debe investigar brevemente y es “inadmisible” que se apoye al Hamás con las evidencias.

“Es realmente inadmisible. La gente no quiere profundizar, se guía por lo que le contaron y lo que le conviene. o creo que la gran mayoría de la gente no tiene idea. Escribí un artículo a propósito del Hamás, sobre cómo el Hamás reventó la sede, la radio de la Confederación Sindical Palestina en la ciudad de Gaza, cuando ellos tomaron el poder y como disparó contra el vicesecretario general de la Organización Sindical Palestina, que representaba a la autoridad Palestina en la Franja de Gaza ¿Cómo se puede entender que haya movimientos sindicales que estén apoyando a la estructura del Hamás? Sencillamente porque no profundizan el tema. No les interesa. Por eso, en algunos casos, sencillamente esto se trata de antisemitismo puro o de ignorancia”, sentenció.