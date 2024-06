A 60 años del fin del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP)

2024 marca el 60 aniversario del final del primer “foco guerrillero” de inspiración guevarista que existió en Argentina: el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP). Impulsado por el Che Guevara como parte de su proyecto continental de lucha antiimperialista, el EGP operó desde mediados desde 1963 hasta abril de 1964 en la selva de Orán, en el norte de la provincia de Salta.

Con las seis décadas del desmantelamiento del EGP se cumplen también 60 años de la misteriosa desaparición de su cabecilla, el periodista porteño Jorge Ricardo Masetti (“Comandante Segundo”), y del lugarteniente de este, el cordobés Oscar Atilio Altamira (“Atilio”), en las montañas de Orán, en pleno repliegue de sus tropas.

La desaparición sin rastros de Masetti y Altamira contrasta con los fructíferos resultados de la búsqueda de los gendarmes, que en menos de un mes localizaron a los demás guerrilleros.

También fueron encontrados los cadáveres de dos militantes del EGP que fueron fusilados y enterrados por sus propios compañeros: Adolfo Rotblat, de 20 años de edad, y Bernardo Groswald, de 19 años.

El “foquismo”

Luego del triunfo de la Revolución cubana en 1969, el guerrillero Ernesto “Che” Guevara publicó La guerra de guerrillas (1960) y La guerra de guerrillas: ¿un método? (1963). El primero es un manual político-militar que define el papel que debe desempeñar la guerrilla en las luchas políticas latinoamericanas. El segundo postula que la estrategia revolucionaria en Latinoamérica debe ser continental y coordinada entre los diferentes grupos guerrilleros del continente.

En América Latina, el “foquismo” fue difundido por Régis Debray, y tuvo muchos partidarios en los ámbitos de la izquierda latinoamericana durante las décadas de 1960 y 1970.

Entre sus simpatizantes estuvieron los jóvenes intelectuales marxistas de la revista cordobesa Pasado y Presente, quienes colaboraron con la lucha armada prestando su apoyo al EGP.

Cuatro décadas después, en 2004, hace ahora 20 años, uno de esos intelectuales cordobeses, el filósofo y poeta Oscar del Barco, desataría un escándalo al publicar una carta donde se declaraba culpable del asesinato de los jóvenes Adolfo Rotblat y Bernardo Groswald por haber apoyado la lucha armada del EGP.

La autocrítica de Oscar del Barco

Oscar del Barco, fallecido el pasado domingo 2 de junio de 2024 a los 96 años de edad, publicó esa carta en la revista cordobesa La Intemperie en diciembre de 2004.

En ella, Del Barco asumía su responsabilidad por la muerte de Adolfo Rotblat y Bernardo Groswald a manos de sus propios compañeros del EGP. Se reconocía responsable por haber prestado, al igual que el resto del grupo de la revista Pasado y Presente, su apoyo a la guerrilla del EGP.

Su carta abrió un debate que no está cerrado sobre la licitud de la violencia revolucionaria.

Una década más tarde, hace ahora diez años, en 2014, Del Barco, en coherencia con lo anterior, rechazó el Premio Konex alegando que no podía aceptar un premio que dice reconocer trayectorias ejemplares para la juventud: “No me considero de ninguna manera un ejemplo ético a proponer a los jóvenes por cuanto no solo apoyé la dictadura totalitaria de la Unión Soviética y la falta de libertades en Cuba, sino que acepté en 1964 el asesinato de dos integrantes del llamado Ejército Guerrillero del Pueblo”, declaró.

El fin del Ejército Guerrillero del Pueblo

El EGP operó en la selva de Orán, en el norte de la provincia de Salta, desde julio de 1963 hasta abril de 1964. En marzo de 1964 las fuerzas de la Gendarmería se apoderaron de un campamento del EGP y detuvieron a cinco de sus militantes. Los demás guerrilleros quedaron prácticamente rodeados, con la Gendarmería controlando todas las rutas de acceso y salida del monte.

Poco después, una patrulla encontró a un grupo de cuatro guerrilleros en pésimas condiciones físicas, hambrientos, con sed, infectados por picaduras de insectos y vestidos con harapos, que se entregaron sin resistencia. Eran Alberto Moisés Korn (“El Tano”), Jorge Wenceslao Paul, Miguel Ángel Molina y Federico Evaristo Méndez (“Basilio”, también conocido como “Teniente Federico”, lugarteniente de Masetti). El 18 de abril, otra patrulla se enfrentó al resto del EGP en un tiroteo al que siguieron una persecución y otros enfrentamientos, con algunas bajas de ambos lados. Finalmente, todos los guerrilleros fueron detenidos, salvo Masetti y Altamira, que desaparecieron. Para el 21 de abril de 1964, el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), el primer “foco revolucionario” impulsado por el Che Guevara en Argentina, había dejado de existir.