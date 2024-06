Fallece el filósofo y poeta argentino Óscar del Barco

Nacido el 5 de enero de 1928, Bell Ville (Argentina), Óscar del Barco fue ensayista, poeta, traductor, editor y profesor de Filosofía. Tradujo e introdujo tempranamente en Argentina a Antonin Artaud, Georges Bataille, el Marqués de Sade, Maurice Blanchot, Jacques Derrida, Rolland Barthes, Julia Kristeva y Louis Althusser. Fue integrante del equipo editorial de la recordada publicación trimestral marxista Pasado y Presente. Revista trimestral de ideología y cultura.

Óscar del Barco militó en el Partido Comunista hasta 1963. Ese año fue expulsado junto con otros intelectuales, como José María Aricó y Héctor Schmucler. Exiliado, vivió en Puebla (México) desde 1975 a 1983. En México fue director del Centro de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Autónoma de Puebla y uno de los principales animadores de la revista Espacios, y experimentó con el peyote y otras sustancias psicotrópicas.

De regreso a su tierra natal, Del Barco se integró como docente a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Córdoba. Codirigió las revistas Nombres (Universidad de Córdoba) y Confines (Universidad de Buenos Aires). También fue en Córdoba donde expuso por primera vez su poco conocida obra plástica, de inspiración surrealista y expresionista, en una muestra el Centro Cultural España en 2008.

El pensador cordobés deja una vasta obra ensayística, que abarca principalmente temas de política, historia y filosofía, pero también de arte y literatura. Parte de ese trabajo ha sido reunido en los libros Un resplandor sin nombre. Textos sobre política, filosofía y mística (Tercero Incluido); Alternativas de lo posthumano (Caja Negra) y En busca de las palabras. Textos sobre literatura y arte 1972-2014 (Fondo de Cultura Económica), entre otros. El sello cordobés Alción, por su parte, se ha encargado de editar su obra poética.

En 2004, Óscar del Barco desató una violenta polémica cuando publicó en la revista La Intemperie una carta abierta en la que se asumía como responsable de las muertes de los jóvenes militantes Adolfo Rotblat y Bernardo Groswald, asesinados en 1964 por sus propios compañeros del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), grupo que la revista Pasado y Presente reivindicaba desde sus páginas.

En esa carta, Óscar Del Barco dejó escrito: “Todos los que de alguna manera simpatizamos o participamos, directa o indirectamente, en el movimiento Montoneros, en el ERP, en la FAR o en cualquier otra organización armada, somos responsables de sus acciones”.

En 2007, las intervenciones de Del Barco y otros participantes —como León Rozitchner, Eduardo Grüner y Nicolás Casullo— en aquel debate fueron recogidas en el libro No matar. Sobre la responsabilidad, publicado por la Universidad de Córdoba.

En 2014, el filósofo rechazó el Premio Konex por motivos éticos, declarando que se negaba a aceptar un galardón que ha sido otorgado a cómplices de la dictadura militar. Y con admirable honestidad agregó: “No me considero de ninguna manera un ejemplo ético a proponer a los jóvenes por cuanto no solo apoyé la dictadura totalitaria de la Unión Soviética y la falta de libertades en Cuba, sino que acepté en 1964 el asesinato de dos integrantes del llamado Ejército Guerrillero del Pueblo”.