Noam Chomsky: internado en Brasil por un acv

Noam Chomsky, cuyo nombre completo era Avram Noam Chomsky, nació el 7 de diciembre de 1928 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Obtuvo su doctorado en lingüística de la Universidad de Pensilvania en 1955, donde inició una carrera que lo llevaría a ser uno de los intelectuales más influyentes de la era moderna.

Chomsky introdujo la teoría de la gramática generativa, proponiendo que los principios estructurales del lenguaje son innatos en la mente humana. Esta teoría cambió radicalmente la forma en que se estudia la lingüística.

Además, desarrolló la Jerarquía de Chomsky, una clasificación de lenguajes formales que es fundamental en la teoría de la computación y la lingüística formal. También sugirió que la capacidad de aprender y usar el lenguaje es una característica inherente de la biología humana, lo cual se conoce como la Hipótesis Innatista.

Chomsky está internado en Brasil, a causa de un accidente cardiovascular (ACV), según reportan medios internacionales. “Les comparto que el querido Profesor Noam Chomsky, de 95 años, se encuentra hospitalizado en San Pablo, Brasil recuperándose de un ACV que sufrió en junio del año pasado. Su esposa, Valeria, ha informado que lo trasladaron desde Estados Unidos a Brasil, y aunque enfrenta dificultades para hablar y su lado derecho está afectado, está recibiendo el mejor cuidado posible. Todos los días, lo visitan médicos especializados que lo están ayudando en su recuperación. ¡Gracias por todo el apoyo y buenos deseos!”, escribió en sus redes sociales Jose M. Santana, investigador asociado del MIT.

Pionero en el activismo político

Chomsky no solo fue conocido por sus teorías lingüísticas. Su activismo político fue igualmente significativo. Criticó vehementemente la política exterior de Estados Unidos, especialmente las intervenciones militares y el apoyo a regímenes autoritarios. En su obra “Manufacturing Consent”, co-escrita con Edward S. Herman, analizó y cuestionó el rol de los medios de comunicación en la perpetuación de la hegemonía cultural y política.

Compromiso con el anarquismo

Identificándose con el anarquismo, Chomsky defendió la descentralización del poder y abogó por la creación de estructuras sociales más equitativas. Su trabajo y sus posturas ofrecieron una crítica aguda y bien fundamentada contra las jerarquías opresivas y la injusticia social.

Publicaciones destacadas

Entre las obras más notables de Chomsky en lingüística se encuentran “Syntactic Structures” (1957) y “Aspects of the Theory of Syntax” (1965). En el ámbito político, destacan “Manufacturing Consent” (1988), “Hegemony or Survival” (2003) y “Requiem for the American Dream” (2017). Estas obras lo posicionaron como una voz crítica y reflexiva en la academia y el activismo político.

Trayectoria académica en MIT

Chomsky fue profesor en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) durante la mayor parte de su carrera, desempeñándose como catedrático de lingüística. Su influencia se extendió no solo en el ámbito de la lingüística, sino también en la psicología, la filosofía y la ciencia cognitiva.