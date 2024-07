La doble vida de Sebastián Marset: el capo narco que siempre quiso jugar fútbol

The Washington Post publicó una nota relatando el camino de Sebastián Marset, el jugador de fútbol uruguayo que se convirtió en uno de los capos del narcotráfico en Sudamérica.

“El centrocampista se preparaba para ejecutar un penalti. Era una mañana calurosa y luminosa en el Estadio Erico Galeano. En las gradas, los hinchas con camisetas amarillas y azules se levantaron, entrecerrando los ojos por el sol, enfocados en el hombre con el número 10 en la espalda. En las bandas, los técnicos se persignaban mientras él corría hacia el balón”, inicia la nota.

Sebastián Marset, conocido por su suntuosa apariencia, llegó al Deportivo Capiatá, un modesto equipo de fútbol profesional. Conducía un Lamborghini que manejaba de manera atrevida en el estacionamiento de grava. Su rostro firme y atractivo, cubierto de joyería de oro, Rolex y tatuajes elaborados en el brazo derecho, llamaba la atención.

Marset no era un jugador sobresaliente; sus habilidades eran las de alguien cuyo mejor momento fue en la escuela secundaria. Sin embargo, cuando el entrenador de Capiatá, Jorge Nuñez, lo mantuvo en el banquillo, los jugadores hicieron “campaña” para exigir su inclusión en el campo.

“Me preguntaba constantemente, ‘¿Quién es este tipo?’”, confesó Nuñez en una entrevista. Ahora, Marset estaba a punto de ejecutar un penalti crucial. El marcador estaba 1-1. Era el 29 de mayo de 2021, en plena temporada. Una victoria podría ser el inicio de un cambio.

El estadio cayó en un silencio abrupto, seguido rápidamente por gemidos, según técnicos y empleados en entrevistas. El balón pasó cinco pies por encima del travesaño. Incluso el guardia de seguridad del equipo no pudo ocultar su frustración, pateando el suelo y preguntándose en voz alta por qué el destino de Capiatá había sido confiado a Marset.

Sebastián Marset: de futbolista a narco

Durante los siguientes dos años, las razones serían más claras. Sebastián Marset, según investigadores de América Latina, Estados Unidos y Europa, era uno de los narcotraficantes más importantes de Sudamérica y una figura clave detrás del aumento de cocaína que llegaba a Europa Occidental.

En lugar de esconderse de las autoridades, Marset usó su fortuna para comprar y patrocinar equipos de fútbol en América Latina y en Europa, utilizando esos equipos para lavar millones en ganancias del narcotráfico. A lo largo del camino, Marset, ahora de 33 años, utilizó su poder y riqueza para cumplir un sueño de infancia: insertarse en las alineaciones titulares.

La historia de Marset como exponente del narcotráfico y su búsqueda quijotesca de gloria futbolística se basa en miles de páginas de documentos internos facilitados por las policías de Paraguay, Uruguay y Bolivia, transcripciones de intervenciones telefónicas obtenidas por The Washington Post, cientos de mensajes de texto de Marset, así como entrevistas con funcionarios en tres continentes. Muchos de los funcionarios —junto con los asociados, compañeros de equipo, entrenadores, amigos y antiguos vecinos de Marset en Uruguay, Paraguay y Bolivia— hablaron bajo condición de anonimato por razones de seguridad.

La odisea de Marset se describe como una trama transnacional, cercana al absurdo, pero es una ventana impactante al nivel de impunidad en el nexo de la vida pública latinoamericana y las ligas bajas del fútbol profesional, permitiendo a los narcotraficantes ejercer una enorme influencia en ambos mundos. Años después de que comenzara una cacería global para capturarlo, Marset sigue prófugo.

Su ascenso fue vertiginoso —a los 28 años, según una acusación penal en Paraguay, Marset movía cocaína y maletas llenas de dinero por Sudamérica en una flota de aviones privados. A los 31, había acumulado más de $1,000 millones, según estimaciones de las autoridades. Marset estampaba sus envíos de droga con la insignia “El Rey del Sur”, el apodo que intentaba cultivar. Emitía órdenes a sus subordinados operando en cuatro países: dónde colocar el dinero, a quién sobornar, cómo ocultar la cocaína bajo paquetes de galletas o soja. Mataba a sus enemigos sin remordimiento, solicitando consejo sobre cómo desaparecer sus cuerpos.

Marset tomaba pausas para jugar fútbol profesional, primero en Capiatá, donde tuvo la misma actitud imperiosa que cuando coordinaba el envío de drogas. Pagaba $10,000 en efectivo por usar la camiseta número 10, la de Pelé, Maradona y Messi. Cuando empujaba a oponentes al suelo, los árbitros no pitaban. Marset esbozaba una sonrisa brillante.

Su auge coincidió con la explosión del tráfico de cocaína de Sudamérica a Europa. Fue Marset quien perfeccionó esa ruta, enviando toneladas de drogas desde puertos uruguayos a Bélgica, Holanda y Alemania, según investigadores.

La creciente influencia

Construir ese imperio y lavar sus ganancias trajo a Marset en contacto con algunos de los políticos más poderosos del continente. Estos lazos eran explícitos: pidió prestado el avión de un senador paraguayo, fue atrapado traficando drogas con el tío de un presidente paraguayo, y uno de sus abogados aseguró reuniones con altos funcionarios uruguayos para lograr su liberación de la cárcel. Algunas de sus conexiones más valiosas, sin embargo, estaban en el fútbol profesional.

El vínculo entre el narcotráfico y el fútbol es casi tan antiguo como la guerra contra las drogas en EE.UU. El dinero gastado en el deporte es difícil de rastrear en gran parte de América Latina. Contratos de jugadores, tarifas de transferencias, ingresos por boletos, ventas de mercancías, casi todo puede ser manipulado, según expertos en lavado de dinero, para que el dinero de la cocaína usado para financiar un equipo se convierta mágicamente en beneficios del fútbol —y así, fondos limpios.

El Deportivo Capiatá

El Deportivo Capiatá era el orgullo de un suburbio de Asunción. El equipo venció famosamente a Boca Juniors, el club más célebre de Latinoamérica, en Argentina en 2014 - una gran victoria para el equipo menos favorito. (Capiatá finalmente perdió el partido de vuelta en la tanda de penales).

Por un tiempo, el éxito de Capiatá se atribuyó a su poderoso patrocinador, Erico Galeano, de quien el estadio del equipo lleva su nombre.

Galeano era un senador paraguayo y barón del tabaco. Tenía estrechos vínculos con el político más influyente del país, el expresidente Horacio Cartes, quien fue incluido en la lista de sanciones de Estados Unidos por “corrupción rampante”. Cartes seguía controlando efectivamente partes del país.

Ambos hombres habían utilizado el fútbol para obtener beneficios políticos y financieros, y trabajaron en el Congreso Nacional de Paraguay para mantener a los equipos deportivos exentos de la legislación contra el lavado de dinero. Cartes canalizó decenas de millones de dólares a uno de los clubes de fútbol más grandes del país, Libertad, y Galeano invirtió millones en el Deportivo Capiatá, según registros gubernamentales. Aproximadamente $ 1.3 millones de la inversión de Galeano en el equipo parecen provenir del tráfico de cocaína, según argumentaría más tarde el fiscal general de Paraguay.

Galeano y el club declinaron las solicitudes de comentarios. El abogado de Cartes, Pedro Ovelar, dijo que las sanciones estadounidenses contra Cartes representaban una “persecución política” y que su relación con Galeano era una “relación política, no comercial”.

Para 2016, Galeano fue elegido presidente de Capiatá. En los partidos, se sentaba justo encima de la línea lateral en el centro del estadio. La popularidad del equipo se traducía en la suya propia.

Pero el equipo había empezado a tener problemas. Capiatá descendió a la segunda división del país en 2019. Los aficionados, que antes eran leales, dejaron de asistir a los partidos. Los jugadores se quejaban de que el equipamiento del equipo era inadecuado.

Cuando llegó en 2021, Marset comenzó a financiar mejoras: nuevas camillas de fisioterapia, televisores, mejor comida en la cafetería. Fue suficiente para ganarse a sus compañeros de equipo. Aunque no figuraba formalmente como propietario del equipo, invirtió dinero del narcotráfico en Capiatá, según los investigadores, y desvió una parte de sus ingresos.

El trato era aún más dulce: Marset también se compró un puesto en el equipo.

Pero el entrenador del equipo, Núñez, exjugador de la selección paraguaya de la Copa del Mundo, no quedó impresionado. “Tenía la obligación de ganar o si no me despedían”, dijo Núñez, quien inicialmente planeaba mantener a Marset en la banca. “Pero para él no era lo mismo. Él solo se estaba divirtiendo”.

Al parecer, según los investigadores, solo había una persona que podía haber llevado a Marset a Capiatá: Galeano. Los fiscales paraguayos descubrieron que Marset había estado utilizando el jet privado de la empresa de Galeano para transportar a sus socios. Los fiscales también identificaron acuerdos de propiedad entre Galeano y el cartel de Marset. Más tarde acusarían formalmente al senador.

“Erico Galeano Segovia estaba al servicio de la organización criminal transnacional dedicada al tráfico internacional de cocaína”, escribió la fiscalía general este año. El caso aún no ha sido juzgado.

Marset inicialmente no pareció preocupado de que su carrera futbolística en Capiatá pudiera aumentar su perfil ante las autoridades. Permitía que el equipo publicara su nombre en la lista antes de los partidos cada semana.

Pero a fines de mayo de 2021, Marset se enteró de que agentes de narcóticos estaban tratando de encontrarlo. Parece que fue alertado por contactos de alto nivel en el gobierno paraguayo, según los investigadores.

Dejó de ir a entrenar a Capiatá. Su nombre fue bruscamente eliminado de la lista del equipo.

Cuando los jugadores pasaban por su casillero vacío, preguntaban si alguien había sabido de él. Nadie lo había hecho.

No sería la última vez que jugaba fútbol profesional mientras estaba huyendo. Capiatá fue solo el comienzo, una prueba de lo que podía salirse con la suya.

A medida que se intensificaba la persecución de Marset, él redobló su doble vida como jugador profesional. Intentó expandir su imperio futbolístico a Europa; apareció en las alineaciones iniciales de nuevos equipos en nuevos países.

Parecía un enfoque tonto para evadir el arresto, el tipo de arrogancia que estaba destinado a fracasar.

La investigación en Paraguay

La oficina del fiscal de Paraguay escribió en una investigación interna de 500 páginas sobre Marset que la “legitimación de fondos ilícitos se hacía a través de los deportes”. Más que eso: el fútbol en América Latina es la base del poder y la política. Para un capo de la droga, dirigir un equipo de fútbol, incluso en una liga inferior, traduce el poder criminal en poder público.

En la década de 1980, Pablo Escobar, el capo de la droga colombiano, financió a su club de fútbol local, Atlético Nacional, convirtiéndolo en uno de los mejores equipos de América Latina. En 1991, cuando fue detenido, llevó a jugadores famosos para jugar en el campo de la prisión. A principios de la década de 2000, Tirso Martínez, un asociado del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, gastó millones en la compra de varios equipos de fútbol mexicano.

Marset es el primer gran narcotraficante en usar su estatus y riqueza no solo para financiar equipos de fútbol profesional, sino para jugar en ellos. Algunos de sus partidos se celebraron a pocos kilómetros de donde depositó los cuerpos de sus rivales, según las descripciones en sus mensajes de texto.

Visionario o imprudente

La interpretación de su carrera deportiva depende: Algunos creen que su carrera atlética era una estrategia sofisticada para ocultar su identidad, otros piensan que era la realización de un sueño infantil.

Su abogado, Santiago Moratorio, se ríe cuando le preguntan. “Siempre quiso ser futbolista”, afirma.

Mientras las autoridades estadounidenses y sudamericanas lo buscaban, Marset siempre estaba un paso adelante, desapareciendo solo para reaparecer en otro campo de fútbol profesional, frecuentemente con una identidad falsa. Pudo sobornar su salida de una prisión en Dubái mientras los funcionarios estadounidenses observaban con frustración.

Dejó tras de sí un rastro de asesinatos, según las autoridades, incluyendo el asesinato de un fiscal anticorrupción paraguayo durante su luna de miel en una playa colombiana. Marset dejó mensajes burlones a los oficiales que lo seguían. “Soy demasiado listo para ustedes”, afirmó en un video el año pasado. La cámara encuadraba su rostro, con una cadena de oro y una barba recortada. “Si quieren, sigan buscándome, pero les digo que estoy lejos”.

Las autoridades sabían que era poco probable capturar a Marset en un operativo de cocaína. Adaptaron su investigación y comenzaron a rastrear estadios de fútbol profesional.

OBS: Este es un resumen de la nota publicada en The Washington Post, en fecha 18 de julio de 2024.