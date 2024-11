Marcha por la Justicia Climática: Miles de personas llenan las calles de Londres pidiendo el fin de los combustibles fósiles y del genocidio en Gaza

Bajo el lema “End Fossil fuels. End the Genocide”, miles de ciudadanos se manifiestan este sábado en Londres, en el Día Global de Acción por la Justicia Climática, exigiendo el fin del uso indiscriminado de combustibles fósiles “y del “genocidio en curso en Palestina”.

War on Want, la Palestine Solidarity Campaign, Amnesty International UK, Extinction Rebellion, Just Stop Oil, Fossil Free London y Greenpeace son algunas de las organizaciones que apoyan la Marcha por la Justicia Climática Global.

La multitudinaria manifestación se realiza mientras los líderes mundiales asisten en Azerbaiyán a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024. La decisión de albergar la COP29 en Azerbaiyán es controvertida, ya que el país es un importante productor de gas y petróleo y también un estado autoritario.

Además, los líderes mundiales se alojan en el complejo Sea Breeze, propiedad de Emin Agalarov, exyerno del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Según el Proyecto de Informes sobre el Crimen Organizado y la Corrupción (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), los registros gubernamentales muestran que Agalarov se benefició de un contrato de USD 5,2 millones con el gobierno para albergar a los asistentes a la COP29, sin licitación.

Por su parte, la Marcha por la Justicia Climática Global está organizada por la Coalición por la Justicia Climática (Climate Justice Coalition), organización conjunta de grupos e individuos dedicada a “construir solidaridad y poder para la justicia climática” (https://climatejustice.uk/).

Los manifestantes se reunieron a mediodía frente al Museo Británico, en Great Russell Street, punto de partida de la marcha que atraviesa Londres para finalizar en Downing Street, donde se encuentran la residencia y el despacho del Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer.

Armados con música, tambores y pancartas, los ciudadanos reclamaron al Gobierno británico que “elimine gradualmente los combustibles fósiles, pague reparaciones climáticas (a los países en vías de desarrollo) e imponga un embargo de armas a Israel”.

“Las mismas corporaciones de combustibles fósiles que impulsan la crisis climática y bloquean una transición justa son las que están canalizando a Israel el petróleo que necesita para su maquinaria de guerra: todo para asegurar sus ganancias. Si queremos tener alguna esperanza de un planeta habitable, debemos desinvertir en la guerra y la destrucción, e invertir en una transición justa, ecológica y equitativa”, declaran los organizadores.

El coordinador de la Coalición por la Justicia Climática, Angus O’Brien, anunció que las movilizaciones seguirán “hasta que los líderes políticos dejen de invertir en guerra y destrucción y lo hagan en una transición justa, ecológica y equitativa”.