Al menos 45 muertos en ataques israelíes en Gaza, según fuentes palestinas

El director del hospital, Kamal Adwan, uno de los dos centros aún operativos en el norte de la Franja de Gaza, gobernada por el grupo islamista palestino Hamás, pidió ayuda el lunes.

El doctor Hossam Abu Safiya, que afirmaba que su establecimiento era blanco del ejército israelí, pidió intervenir a la comunidad internacional “con urgencia antes de que sea demasiado tarde”.

Entre las víctimas hay desde periodistas de una cadena de televisión afiliada a un grupo islamista hasta personal sanitario.

El jueves por la noche anunció que cinco miembros de su personal murieron en un “ataque israelí”: un pediatra, un técnico de laboratorio, dos conductores de ambulancia y un agente de mantenimiento.

El ejército israelí, contactado por AFP, no hizo comentarios por el momento.

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La ofensiva de Israel

Israel inició una vasta ofensiva en el norte de la Franja de Gaza a principios de octubre para impedir, según sus informes, que miembros de Hamás se reagrupen.

Al Quds Today, una cadena de televisión palestina afiliada a Yihad Islámica, informó por la mañana de la muerte de cinco de sus periodistas en un ataque israelí contra su vehículo, en el centro del pequeño territorio.

El ejército israelí respondió que realizó un ataque de precisión contra “miembros activos de Yihad Islámica que se hacían pasar por periodistas”.

El responsable pediátrico de un hospital del sur del territorio contó por su parte que tres bebés de menos de un mes fallecieron en 48 horas esta semana debido al frío.

La Defensa Civil gazatí reportó a lo largo de todo el día varias decenas de muertos en diferentes ataques en la costa del enclave.

Trece personas murieron principalmente en el bombardeo de una casa en el oeste de Ciudad de Gaza, indicó, dentro de la que vivían “numerosas familias desplazadas” por los combates.

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La guerra en Gaza empezó el 7 de octubre de 2023 con una incursión de milicianos islamistas que mataron a más de 1.200 personas en el sur de Israel, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251, según un balance de AFP basado en cifras oficiales israelíes.

La campaña militar lanzada en represalia por Israel ha dejado hasta ahora más de 45.000 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según el ministerio de Salud del gobierno de Hamás en el territorio palestino.