Secretario Marco Rubio matiza propuesta de Trump para Gaza

Marco Rubio aseguró que el presidente Donald Trump quiere que los palestinos abandonen “temporalmente” la Franja de Gaza para reconstruirla, por lo que es una propuesta “generosa” y no “hostil”.

“No pretendía ser hostil. Creo que se trataba de una medida muy generosa, la oferta de reconstruir y de encargarse de la reconstrucción”, dijo Rubio a la prensa durante su visita a Guatemala.

Trump generó una avalancha de condenas internacionales cuando planteó el martes, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que Estados Unidos “tomará el control” de Gaza y que los palestinos vayan “a otros países”.

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El presidente ofreció, según Rubio, que Estados Unidos limpiará “los escombros”, “la destrucción que hay en el terreno”, “las municiones”.

“Y mientras tanto, la gente que vive allí no podrá vivir allí mientras lleguen las cuadrillas y retiren los escombros”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense.

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Donald Trump ofreció “muy generosamente la reconstrucción de casas y negocios” para “que entonces la gente pueda volver a vivir allí”, agregó.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que el presidente republicano “no se ha comprometido” por ahora a enviar tropas a Gaza.