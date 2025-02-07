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07 de febrero de 2025 a la - 02:30

Israel prepara un plan para la salida “voluntaria” de la población de Gaza

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Desplazados internos palestinos se dirigen del sur al norte de Gaza por la carretera de Al Rashid, en el centro de la Franja de Gaza.
Desplazados internos palestinos se dirigen del sur al norte de Gaza por la carretera de Al Rashid, en el centro de la Franja de Gaza. MOHAMMED SABER

El gobierno de Israel ordenó el jueves a su ejército preparar un plan para la salida voluntaria de los habitantes de la Franja de Gaza, en línea con la idea del presidente estadounidense, Donald Trump, de desplazar la población de ese territorio palestino.

Por ABC Color

Donald Trump planteó el martes que Estados Unidos tome el control de la Franja de Gaza, en una rueda de prensa junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de visita en Washington.

El presidente estadounidense no dio plazos ni detalles de su sorpresiva propuesta. Pero suscitó una ola de indignación internacional, empezando por Jordania y Egipto, que se niegan a recibir a la población gazatí que podría ser desplazada, y advertencias de la ONU contra una “limpieza étnica”.

Lea más: Trump dice que EEUU "tomará el control" de la Franja de Gaza y liderará su reconstrucción

Salida voluntaria

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, celebró no obstante “el audaz plan de Trump” y este jueves ordenó a su ejército “preparar un plan para permitir a los habitantes de Gaza salir voluntariamente”.

El objetivo es dejar “salir a cualquier residente de Gaza que lo desee, a cualquier país que quiera aceptarlos”, detalló en un comunicado.

El plan, prosiguió, “incluirá opciones de salida a través de pasos terrestres, así como arreglos especiales para salidas por mar y aire”.

Actualmente, los alrededor de 2,4 millones de gazatíes no pueden dejar este territorio asediado por Israel y devastado por la guerra que comenzó el 7 de octubre de 2023 con el ataque sorpresa del movimiento islamista Hamás contra el Estado hebreo.