Política comercial argentina se adaptará a Estados Unidos, apunta Milei

Decidido a trabajar “espalda con espalda” con Estados Unidos, el presidente argentino, Javier Milei, dijo en Mar-a-Lago que modificará la legislación para cumplir los requisitos de los nuevos aranceles de Donald Trump.

Milei llegó a Florida en medio de la guerra comercial desatada por la última andanada de tarifas aduaneras anunciada la víspera por el presidente republicano.

Numerosos países examinan medidas de represalia pero la Argentina de Javier Milei, un ultraliberal, prefiere adaptarse.

“La Argentina va a avanzar para readecuar la normativa de manera que cumplamos los requerimientos de la propuesta de aranceles recíprocos elaborada” por Trump, afirmó Milei, según su oficina, en la Gala de Los Patriotas Estadounidenses organizada por la fundación Make America Clean Again (MACA) y la oenegé We fund the blue.

“Ya hemos cumplido nueve de los 16 requerimientos necesarios” especificó. Aseguró haber dado instrucciones para ajustarse a los restantes y “resolver la asimetría con los Estados Unidos en un plazo breve”.

Argentina no es de los que sale peor parados de lo que Trump llama “aranceles recíprocos”, porque le aplicará solo el 10% mínimo universal.

Washington impuso este recargo calculando, dice, las barreras aduaneras y las no arancelarias que los países imponen a la entrada de productos estadounidenses, por ejemplo las regulaciones sanitarias y los estándares ambientales.

“Armonización”

Milei prometió también “avanzar en la armonización de los aranceles de una canasta de cerca de 50 productos”.

Lo considera “un paso adelante” para “avanzar en un acuerdo comercial” en el que “los aranceles y las trabas al comercio sean tan solo un mal recuerdo del pasado”.

En marzo, Trump dijo estar abierto a analizar esta posibilidad.

Y Milei, a quien Trump llama “gran líder”, está dispuesto a sacar a Argentina del Mercosur, el bloque comercial que reúne como miembros permanentes a cinco países sudamericanos, si fuera necesario para lograrlo.

Los progresos de los que presumió Milei en la gala, entre vítores y ovaciones, fueron posibles, según él, gracias a las reuniones entre el canciller Gerardo Werthein con el Departamento de Estado y la secretaría de Comercio norteamericana.

“Entendimiento mutuo y optimismo para el futuro entre nuestras naciones”. Así resumió la cancillería la reunión que mantuvo este jueves en Washington Werthein con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el representante comercial Jamieson Greer.

“Socios estratégicos”

“Para hacer a la Argentina grande de nuevo (....) debemos trabajar espalda con espalda como socios estratégicos con objetivos comunes” con Estados Unidos, afirmó Milei, quien busca apoyo en la negociación de un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El presidente argentino dejó muy clara su preferencia en su discurso en Mar-a-Lago, la residencia privada de Trump en el sur de Florida, donde recibió el premio “León de la Libertad”.

También fueron galardonados la empresaria argentina Natalia Denegri y el actor y activista político mexicano Eduardo Verástegui.

El viaje tiene lugar en medio de las negociaciones con el FMI por un préstamo de 20.000 millones de dólares, de los que Buenos Aires quiere un primer desembolso de más del 40% del total.

Los auspicios parecen buenos.

“Es razonable”, consideró recientemente la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva. “Se lo ganaron, dado su desempeño”.

El FMI está satisfecho. Querían que el país sudamericano enderezara las cuentas y los datos le sonríen: la pobreza pasó de 52,9% en el primer semestre de 2024 a 38,1% en la segunda mitad del año y la inflación se desaceleró a 118% en 2024 en comparación con 211% en 2023.

Para obtener nuevos fondos del Fondo, el apoyo de Estados Unidos es clave por tener la mayor participación en el organismo (16%).

No parece que vaya a ser complicado. Trump y Milei no solo se profesan admiración mutua sino que comparten objetivos.

El republicano lleva a cabo recortes masivos en el gobierno federal, una tarea encomendada a Elon Musk, el hombre más rico del mundo a quien Milei regaló simbólicamente una motosierra.

Una como la que él usa para esculpir a su gusto la administración pública a golpe de despidos, reducción de dependencias del Estado y paralización de obras públicas.