Sigue ofensiva israelí e Irán advierte a EE.UU.

“La cuestión es detener aquello que amenaza nuestra supervivencia”

–En el contexto de esta guerra abierta con la República Islámica de Irán. ¿Cuál es la realidad en el terreno hoy?

–Recientemente, el régimen iraní ha acelerado la finalización del desarrollo de su arma nuclear, contando ya con suficiente uranio enriquecido para fabricar nueve bombas atómicas, y ha ampliado significativamente la producción de su arsenal de misiles balísticos, con el objetivo de alcanzar la capacidad de producir más de 10.000 misiles balísticos de largo alcance. Hemos llegado a un punto de no retorno. Hasta ahora, hemos logrado resultados sin precedentes. Hemos causado un daño severo al programa nuclear iraní: eliminamos a los líderes del proyecto nuclear, inutilizamos la instalación nuclear de Natanz, destruimos la planta de conversión en Isfahán, y aniquilamos conocimientos e infraestructuras de producción críticas adicionales. Los ataques contra objetivos nucleares continúan.

Asimismo, destruimos sitios de producción e instalaciones clave del programa de misiles balísticos de Irán, y neutralizamos varios lanzadores. Eliminamos a altos comandantes militares iraníes, y su liderazgo político se encuentra en un estado de inestabilidad.

Abrimos un corredor aéreo hacia Teherán: los aviones de la Fuerza Aérea de Israel operan ahora con libertad, atacando objetivos terroristas del régimen. Tenemos más objetivos y también los alcanzaremos.

–A una semana de su inicio. ¿Se puede hablar de la peor crisis de tiempo reciente en Medio Oriente?

–La amenaza iraní no se centra únicamente en Israel y en la región, sino que también representa un peligro para Europa e incluso para el mundo entero. Por eso, las acciones que Israel está llevando a cabo no son solo por nosotros, sino también por la región y por toda la humanidad.

–Los bombardeos cruzados dejan civiles muertos, presumiblemente en ambos bandos. ¿Cómo administra Israel esta situación?

–Irán ataca deliberadamente a poblaciones civiles con el objetivo de asesinar a personas inocentes, mientras que Israel ataca únicamente infraestructuras militares y de terrorismo vinculadas al régimen. Desde el inicio de la operación, Irán ha lanzado más de 400 misiles y una cantidad significativa de vehículos aéreos no tripulados contra Israel. En total, se han registrado impactos en 40 zonas diferentes, con un saldo de 24 civiles muertos –entre ellos mujeres, ancianos y niños– y más de 800 heridos.

–¿Qué papel considera deben desempeñar los actores internacionales, especialmente América Latina?

–Las intenciones y los programas de Irán constituyen una violación del derecho internacional. El programa de misiles iraní –que ha desarrollado misiles con un alcance de 2.000 km e incluso más– fue desarrollado durante años. Tan solo la semana pasada, la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) adoptó una resolución contundente sobre Irán, en la que se determinó que Irán se encuentra en “incumplimiento” de su acuerdo de salvaguardias con el organismo, derivado de su compromiso con el TNP –el Tratado de No Proliferación Nuclear– y que no actúa conforme a la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

–El ayatolá iraní Ali Jameneí se mostró desafiante con el agravamiento de la crisis actual y el posible acompañamiento de EE.UU. a Israel. ¿Qué se puede esperar a partir de esta posición?

–Estamos actuando en estrecha coordinación con los Estados Unidos, tanto antes como durante la operación. El presidente Trump dejó en claro que no se permitirá que Irán obtenga armas nucleares ni capacidades de enriquecimiento, y esa es también la posición de Israel. Pero, como dijo el primer ministro (Benjamin) Netanyahu, quien decidirá si Estados Unidos participará será el presidente Trump. La cuestión aquí no es una desescalada ni un alto el fuego; la cuestión es detener aquello que amenaza nuestra supervivencia, y estamos plenamente comprometidos a lograrlo.

–La eventual caída del régimen islámico ¿significaría también la disolución del bloque antiisraelí conocido como “Eje de Resistencia”? (Hezbolá, Hamás, hutíes yemeníes, etc.).

–El régimen en Irán, que una y otra vez ha expresado su intención de eliminar a Israel, es la cabeza del pulpo y tiene brazos por toda la región: Hamás en Gaza, Hezbolá en Líbano, los hutíes en Yemen y otros, amenazando así la estabilidad de toda la región. Hemos actuado contra esos brazos y ahora debemos apuntar a la cabeza, para impedir que tenga capacidades nucleares y balísticas que nos amenazan a nosotros, pero no solo a nosotros, también amenazan a la región y al mundo entero.

–La comunidad internacional expresó su preocupación ante el conflicto actual y pidió diálogo o una salida diplomática. ¿Qué espera Israel de otras potencias, incluyendo a las nucleares, y cómo responde a esto?

–A lo largo de los años se han hecho varios esfuerzos para lograr una solución diplomática. El último intento, realizado por Estados Unidos, no tuvo éxito porque Irán se negó a cooperar y, como se mencionó, se encuentra en términos de capacidades nucleares en un punto de no retorno. Estamos comprometidos con la seguridad del Estado de Israel y de sus ciudadanos, por lo que actuamos para eliminar la amenaza iraní, que es una amenaza existencial e inmediata para nosotros y para el mundo.

–¿Cómo está hoy la relación de Israel con los países árabes?

–En el contexto del ataque, Irán está tratando de arrastrar a otros actores al enfrentamiento, como las milicias chiitas en Irak. Sin embargo, Israel no desea involucrar a más países de la región en los combates. Como se ha mencionado, la amenaza iraní no se centra únicamente en Israel y en la región, sino que también representa un peligro para Europa e incluso para el mundo entero. Por eso, las acciones que Israel está llevando a cabo no son solo por nosotros, sino también por la región y por todo el mundo.

–¿Qué mensaje le gustaría enviar a la comunidad paraguaya respecto a este conflicto?

–Ya sean paraguayos o israelíes, la operación que ha iniciado Israel tiene como objetivo protegerlos. Israel busca eliminar una amenaza doble, inmediata y existencial contra el Estado de Israel y contra el mundo entero. Quiero expresar mi sincero agradecimiento a Paraguay, una vez más, por su apoyo incondicional a Israel en tiempos de normalidad y aún más en tiempos de guerra. La valiente amistad entre nuestros países se manifiesta con especial fuerza en momentos difíciles como el que Israel está atravesando ahora. Al presidente Santiago Peña deseo agradecerle por su respaldo y por su postura firme junto al Estado de Israel en esta hora decisiva.

Ayatolá amenaza con “daños irreparables”

TEHERÁN/TEL AVIV (AFP, EFE). La guerra entre Israel e Irán comenzó el viernes pasado, cuando el ejército de Israel lanzó bombardeos en territorio iraní, y que justificó por la necesidad de evitar que Irán se haga con la bomba atómica, un objetivo negado repetidamente por Teherán.

La ofensiva israelí paralizó las negociaciones en curso entre Teherán y Estados Unidos para limitar el programa nuclear del país islámico a cambio de un levantamiento de sanciones económicas.

Estados Unidos asegura que no estuvo involucrado en el ataque inicial y que quiere dar prioridad a una solución diplomática con Teherán, aunque las últimas declaraciones de Trump podrían indicar un cambio de postura.

Amenaza a EE.UU.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, advirtió ayer que su país “nunca se rendirá” ante Israel y amenazó con “daños irreparables” en caso de que EE.UU. se sume a la ofensiva.

“La nación iraní se opone firmemente a una guerra impuesta, como se opondrá firmemente a una paz impuesta. Esta nación nunca se rendirá a los dictados de nadie”, afirmó Jameneí. También lanzó una advertencia a Estados Unidos: “Los norteamericanos deben saber que cualquier intervención militar por su parte implicará daños irreparables”.

El presidente estadounidense había indicado que su país podría matar a Jameneí, alimentando la especulación sobre una implicación directa de Washington en el conflicto abierto por Israel el viernes pasado. Y ayer, Trump volvió a dejar en el aire la posibilidad de que Washington participe en el conflicto. “Puede que lo haga, puede que no. Nadie sabe qué voy a hacer”, declaró.

Si bien los ataques israelíes socavaron el mando militar y el programa nuclear de Teherán, solo Estados Unidos dispone del armamento capaz de destruir las instalaciones nucleares iraníes enterradas a gran profundidad, la bomba GBU-57.

Por el momento, Washington reforzó su “dispositivo defensivo” en Oriente Medio y envió a la zona a su portaviones Nimitz.

Golpe al programa nuclear

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) indicó que los ataques israelíes destruyeron dos edificios donde se fabricaban piezas para las centrifugadoras del programa nuclear iraní, en Karaj, cerca de la capital. También fue alcanzado un edificio del Centro de Investigación de Teherán, donde “se fabricaban y probaban rotores para centrifugadoras avanzadas”, indicó el organismo en X.

¿Nuevos misiles hipersónicos?

TEHERÁN (AFP). Irán asegura que lanzó ayer misiles hipersónicos en una nueva ola de ataques contra Israel, reportó la televisión estatal iraní, en el sexto día de guerra entre los dos países.

Misiles hipersónicos Fattah “penetraron con éxito las defensas del régimen israelí”, declaró la televisión.

El ejército israelí anunció poco antes haber detectado disparos de misiles desde Irán.

El ejército iraní advirtió de ataques “punitivos” inminentes en Israel y llamó a la evacuación de las grandes ciudades de Tel Aviv y Haifa.

Poco después, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, informaron de un bombardeo contra territorio israelí usando misiles balísticos hipersónicos Fattah-1.

Durante la noche las fuerzas armadas israelíes activaron temporalmente las alertas aéreas por la detección de diez misiles balísticos disparados desde Irán, que en su mayoría fueron interceptados, afirmó un responsable militar.

Los sistemas de defensa israelíes también abatieron dos drones en la región del mar Muerto en las primeras horas del miércoles.

No obstante, el ejército israelí informó ayer que uno de sus drones fue derribado por un misil tierra-aire cuando operaba sobre Irán.

Por otro lado, el ejército israelí afirma haber matado en un bombardeo a Ali Shadmani, al que presentó como el jefe del Estado Mayor en tiempos de guerra y comandante militar de mayor rango, cercano al líder supremo en el cargo desde 1989.

Pero los bombardeos cruzados también se cobraron vidas civiles en ambos bandos: 224 en Irán, según el último balance oficial del domingo, y 24 en Israel, según el gobierno de ese país.

