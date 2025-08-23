Video: Armada de Chile rescata a uno de los paraguayos desaparecidos en el mar

La Armada de Chile desplegó un operativo con más de 100 uniformados tras el hundimiento de la lancha “Ana Belén” en la que iban cuatro pescadores paraguayos a unos 200 kilómetros al sur de Punta Arenas, región de Magallanes. Ayer se habían encontrado restos de la nave y hoy se rescató a un compatriota.
Según la Gobernación Marítima de Puerto Williams, este sábado alrededor de las 10:31 ubicaron con vida a Juan Andrés Rojas Casco, uno de los tripulantes de la mencionada lancha.
El connacional fue encontrado por pescadores en una roca y fue rescatado con ayuda de un helicóptero. Al llegar a tierra fue asistido por médicos y se encuentra estable, según confirmó el capitán de navío Manuel Iturria, gobernador marítimo de Puerto Williams.
Tres paraguayos aún desaparecidos
La Armada chilena confirmó que continuarán con sus operativos de búsqueda mediante agua y aire para localizar a los otros tres paraguayos desaparecidos, quienes fueron identificados como Joel Bogado, César González y Fernando González.
