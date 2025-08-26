EE.UU. revoca la visa a otro alto funcionario de Brasil y Lula reacciona

“Quería expresar al compañero Lewandowski mi solidaridad y la solidaridad del gobierno ante el gesto irresponsable de Estados Unidos de revocarle la visa”, afirmó el mandatario en Brasilia.

El gobierno de Donald Trump ha impuesto aranceles punitivos contra Brasil, así como sanciones financieras y retiro de visas a altos funcionarios en reacción al juicio contra su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro, por presunto golpismo.

“Esas actitudes son inaceptables, no sólo contra el ministro sino contra todos los ministros de la Corte Suprema, contra cualquier personalidad brasileña”, agregó Lula.

Tensiones diplomáticas

La situación judicial del expresidente derechista ha suscitado fuertes tensiones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos.

El gobierno de Trump suspendió la visa del juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, a cargo del juicio, y le aplicó la llamada ley Magnitsky, un instrumento para sancionar financieramente a supuestos violadores de derechos humanos en el mundo.

A finales de julio, Washington bloqueó todos los bienes y participaciones de Moraes en Estados Unidos. También revocó las visas de otros magistrados de la Corte Suprema.

Trump impuso a principios de agosto aranceles punitivos de 50% a muchos productos brasileños bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra Bolsonaro.

Bolsonaro se encuentra en prisión domiciliaria preventiva y el fallo en su juicio debe emitirse a partir del 2 de septiembre. Puede enfrentar 40 años de prisión.