Agencia atómica de la ONU regresa a Irán para inspecciones

Irán suspendió su cooperación con el organismo de la ONU tras una guerra de 12 días con Israel en junio, al acusarlo de no condenar los bombardeos contra sus instalaciones nucleares.

“Ahora, el primer equipo de inspectores del OIEA regresó a Irán y estamos a punto de reiniciar” las actividades, dijo Grossi, en una entrevista emitida el martes en el programa “The Story” de la cadena estadounidense Fox News.

“En lo que respecta a Irán, como usted sabe, hay muchas instalaciones. Algunas fueron atacadas, otras no”, afirmó el argentino. “Así que estamos discutiendo qué tipo de (...) modalidades prácticas se pueden implementar para facilitar la reanudación de nuestro trabajo allí”, completó.

El anuncio se produjo mientras Irán mantenía conversaciones con Reino Unido, Francia y Alemania en Ginebra el martes.

En ellas Teherán ha tratado de evitar el restablecimiento de las sanciones que las potencias europeas han amenazado con imponer en virtud de un acuerdo nuclear de 2015 que se encuentra en punto muerto.

Lea más: El director general del OIEA dice que sus inspectores ya se encuentran de nuevo en Irán

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, que asistió a las conversaciones, dijo que era “hora” de que el trío europeo “tomara la decisión correcta y diera tiempo y espacio a la diplomacia”.

La reunión del martes fue la segunda ronda de diálogo con diplomáticos europeos desde el final de la guerra de junio, que se desencadenó por un ataque sorpresa israelí sin precedentes.

El conflicto descarriló las negociaciones nucleares de Irán con Estados Unidos. También enfrió las relaciones de Teherán con el OIEA, ya que culpó en parte a la agencia de la ONU por los ataques a sus plantas nucleares.

Israel afirma que lanzó los ataques para impedir que Irán desarrollara un arma atómica, una ambición que Teherán ha negado repetidamente.