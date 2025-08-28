El IBEX 35 suma un 0,34 % y se aproxima a los 15.100 puntos tras el PIB de EE.UU.

La Bolsa española, que rompe una racha de tres jornadas consecutivas de retrocesos, ha sumado 50,5 puntos y ha cerrado la sesión en los 15.071,4 enteros. En lo que va de año, el selectivo avanza el 29,98 %.

El selectivo español abría este jueves con ganancias del 0,23 %, pero tras el mediodía giraba a la baja, e incluso perdía la barrera de los 15.000 puntos, para volver a los avances tras el dato de PIB de EE.UU. y terminar en positivo, en una jornada marcada por las caídas de Nvidia después de presentar resultados en la víspera.

De los grandes valores, BBVA ha ganado el 0,16 %, mientras que Telefónica se ha dejado el 0,89 %; Inditex, el 0,41 %; e Iberdrola, el 0,15 %.