Kim Kardashian se posiciona en contra de las políticas migratorias de Trump en Venecia

Los Ángeles (EE.UU.), 28 ago (EFE).- Kim Kardashian se pronunció en contra de las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump durante un homenaje a su activismo en justicia penal en los Premios DVF de Diane von Furstenberg, celebrados en Venecia, informó el medio especializado Variety.